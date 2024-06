Inscrições para o desfile dos 164 anos de Brusque estão abertas; saiba como participar

Com o tema “Brusque 164 anos: Construindo sua História”, o desfile cívico em comemoração aos 164 anos de fundação de Brusque está chegando. As inscrições começam nesta quarta-feira, 26, e seguem por um mês, até o dia 26 de julho.

Assim como nos anos anteriores, o evento será realizado no dia 4 de agosto, em um domingo, na Avenida Cônsul Carlos Renaux. A cerimônia está programada para iniciar às 8h30, seguida do desfile às 9h. Conforme a tradição, os grupos marcharão do trecho próximo à loja Casas Bahia até a Ponte Estaiada.

A secretária de Educação, Franciele Mayer, lembra que, devido ao período eleitoral, o evento não poderá oferecer a famosa cuca gigante.

“Estamos bastante entusiasmados para o desfile deste ano. A cada ano, tentamos trazer novidades e temas inovadores, além de promover uma maior participação da população. Infelizmente, devido ao período eleitoral, não poderemos disponibilizar a tradicional cuca na praça.”

Podem se inscrever no desfile escolas, entidades, empresas e associações. O formulário de inscrição está disponível através do link ou na Secretaria Municipal de Educação, localizada no terceiro andar do prédio da Prefeitura.

Confira algumas regras da parada cívica:

Cada grupo deve ter no mínimo 10 participantes;

Os carros devem estar decorados conforme o tema escolhido;

A entidade deve apresentar uma descrição do tema e um histórico de até 10 linhas

Cada grupo deve fornecer uma frase curta que descreva sua apresentação no desfile

A placa de identificação deve ter no mínimo 1 metro de comprimento por 50 cm de altura, com o nome da entidade claramente visível.

Será estritamente proibida a distribuição de qualquer objeto, brinde ou alimento para os espectadores, propagandas publicitárias ou para empresas e o uso de som mecânico ou automotivo. “O desfile deve ser festivo, colorido e alegre”, ressalta a secretária.

Após o encerramento das inscrições, a organização do evento realizará uma reunião com um representante de cada entidade inscrita. O encontro está marcado para o dia 31 de julho, às 14h, no auditório da Arena Brusque.

