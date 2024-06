Santa Catarina pode ter oito novas varas federais; entenda

O Conselho da Justiça Federal (CJF) aprovou, por unanimidade, a criação de oito varas federais em Santa Catarina. A sessão ordinária que garantiu essa conquista ocorreu nesta segunda-feira, 24, no plenário do Tribunal Regional Federal da 6ª Região.

O vice-presidente da OAB Nacional, Rafael Horn, participou da sessão e reforçou a urgência do pleito. “Hoje, o estado de SC foi prestigiado pela aprovação destas oito varas. Assim, vejo a esperança de melhoria na prestação judicial no estado e mais o compromisso com o povo local”, declarou.

A proposta foi relatada pela ministra e presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Maria Thereza de Assis Moura. O pedido de criação das varas foi feito pela Ordem dos Advogados do Brasil Santa Catarina (OAB-SC) em 2023.

Agora, o texto segue para o Superior Tribunal de Justiça (STJ) e, depois, seguirá para tramitação como Projeto de Lei (PL) na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Se aprovada, a proposta será implantada em Santa Catarina.

Varas federais no Sul

De acordo com a OAB nacional, atualmente, o Rio Grande do Sul possui 82 varas federais, o Paraná tem 70 e Santa Catarina apenas 45. Em contrapartida, nos últimos 10 anos a média de distribuição de processos no estado é 9,45% maior que no RS e 21,80% maior que no território paranaense.

Leia também:

1. Câmara dos Deputados aprova taxa para compras internacionais de até 50 dólares

2. Barateiro Havan Futsal goleia NY Ecuador e conquista primeira vitória na Copa Mundo

3. Matheus Rheine é convocado e vai disputar Jogos Paralímpicos pela quarta vez

4. Carro de Brusque sai da pista ao desviar de veículo na Ivo Silveira, em Gaspar

5. Situação da ponte pênsil do parque Leopoldo Moritz preocupa visitantes em Brusque

Assista agora mesmo!

Jogo da móra, popular em Botuverá, chama atenção por barulho e sonoridade curiosa: