Entidades recebem quase 3,7 milhões da Prefeitura de Brusque em 2023 e 2024

Até agosto de 2024, diversas entidades de Brusque vão receber quase R$ 3,7 milhões de recursos municipais, segundo relatório no Portal da Transparência. Tratam-se de valores repassados por serviços prestados aos usuários do Sistema Único de Assistência Social (Suas).

Conforme a secretária de Desenvolvimento Social, Fabiana Silva Santos Gascoin, os valores repassados não são apenas concessão. Contudo, é necessária uma contrapartida das entidades para atender o público, principalmente os de prioridade.

Dentre os critérios para conseguir ter o repasse aprovados, é preciso que a instituição tenha inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS). Ainda, é preciso atender a demanda, como, por exemplo, acolher crianças, adolescentes e idosos.

Fabiana destaca que atua na pasta desde julho e a aplicação aconteceu antes, com outra equipe. Porém, ressalta que os convênios ocorrem de seis a 15 meses, dependendo de cada caso e instituição.

“O valor aplicado atendeu as instituições. Dando o suporte aos usuários. É importante pensarmos em instituições que são do município, isso se faz importante, principalmente incluir no orçamento”, completa.

Além disso, as instituições que recebem os recursos precisam manter-se regularizadas e fazer a prestação de contas devida. Em relação aos valores dos hospitais constantes no relatório, cabe ressaltar que se tratam de valores pagos pela Secretaria de Saúde, já que a Assistência Social não repassa valores nesta área, apenas faz os convênios.

Recursos repassados

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Brusque (Apae)

De 18/05/2023 a 18/11/2023: R$ 10.655,14

De 21/09/2023 a 31/12/2024: R$ 565.183,35

De 04/05/2023 a 31/12/2023: R$ 40.000,00

Clube de Caça e Tiro Araujo Brusque

De 14/04/2023 a 31/01/2024: R$ 50.000,00

Lar Sagrada Família

De 24/02/2023 a 31/12/2023: R$ 264.318,43

De 04/05/2023 a 31/05/2023: R$ 27.000,00

Sociedade Amigos de Brusque

De 14/04/2023 a 31/03/2024: R$ 69.000,00

Lar Menino Deus

De 06/03/2023 a 31/12/2023: R$ 161.261,18

Hospital Arquidiocesano Cônsul Carlos Renaux (Hospital Azambuja)

De 19/05/2023 a 19/11/2023: R$ 1.273.405,50

Núcleo de Recuperação e Reabilitação de Vidas

De 17/08/2023 a 31/07/2024: R$ 124.800,00

Instituto Aldo Krieger

De 07/06/2023 a 31/05/2024: R$ 69.000,00

Associação Hospital e Maternidade Dom Joaquim (Hospital Dom Joaquim)

De 18/05/2023 a 18/11/2023: R$ 228.505,25

Rede Feminina de Combate ao Câncer de Brusque

De 18/05/2023 a 18/11/2023: R$ 4.228,39

Educandário Nossa Senhora De Lourdes (Museu e Arquivo Histórico do Museu Arquidiocesano Dom Joaquim)

De 21/08/2023 a 21/08/2024: R$ 69.000,00

Associação Pais, Profissionais e Amigos dos Autistas de Brusque e Região (AMA Brusque)

De 24/08/2023 a 28/02/2024: R$ 172.000,00

De 04/05/2023 a 31/05/2023: R$ 25.200,00

De 24/08/2023 a 28/02/2024: R$ 172.000,00

Observatório Social de Brusque

De 05/05/2023 a 31/12/2023: R$ 27.117,00

Associação Barateiro de Futsal Clube

De 04/05/2023 a 31/12/2023: R$ 31.500,00

Associação Arte Mais Suave

De 04/05/2023 a 31/05/2023: R$ 40.000,00

Sociedade Esportiva e Recreativa Brusque

De 04/05/2023 a 31/05/2023: R$ 39.467,39

Instituto Catarinense Anjos de Peito

De 04/05/2023 a 31/12/2023: R$ 40.000,00

Grupo Escoteiro Brusque – 33/SC

De 04/05/2023 a 31/12/2023: R$ 40.000,00

De 04/05/2023 a 31/05/2023: R$ 34.500,00

Associação Educacional e Esportiva Além das 4 Linhas

De 04/05/2023 a 31/12/2023: R$ 39.781,06

Charlotte Associação de Atividades Psicofísicas

De 04/05/2023 a 31/05/2023: R$ 40.000,00

Centro de Direitos Humanos de Brusque

De 04/05/2023 a 31/12/2023: R$ 21.898,00