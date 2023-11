Enxadrista de Brusque é campeão por equipes dos Jogos dos Institutos Federais

Andrey Junges foi campeão no torneio de xadrez por equipes dos Jogos das Instituições Federais (Jifs), disputados de segunda-feira, 23, a sábado, 28, em Fortaleza. O enxadrista de 16 anos estuda no campus de Brusque do Instituto Federal Catarinense (IFC). Após títulos em competições locais e regionais, esta é sua primeira conquista em uma competição nacional.

“Foi um campeonato muito bom, muito gratificante. Fui muito bem num campeonato muito forte, que tinha quatro mestres nacionais disputando”, comenta.

O torneio por equipes foi realizado de segunda-feira, 23, a quarta-feira, 25. Junges venceu todas suas quatro partidas. Seus colegas de equipe eram alunos de outros campi do IFC.

No torneio individual, disputado na quinta-feira, 26, com partidas de 30 minutos para cada jogador, o brusquense foi sexto colocado, com quatro vitórias em seis duelos, ficou empatado com o quarto.

“Estava meio cansado. No torneio por equipes, já tinha sido muito puxado. Já eram dois dias seguidos jogando, em torneio com partidas de uma hora para cada. E aí já cansa muito. Acabei perdendo as duas da manhã e vencendo as quatro pela tarde”, completa Junges.

Seu próximo compromisso está nos Jogos Escolares de Brusque, a partir desta terça-feira, 7.

