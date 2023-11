VÍDEO – Duas pessoas ficam feridas em colisam entre carretas na BR-101, na Grande Florianópolis

No começo da tarde desta sexta-feira, 3, duas carretas colidiram e tombaram na BR-101, no quilômetro 184,6, na cidade de Biguaçu, na Grande Florianópolis. O acidente ocorreu no sentido Curitiba e interrompeu o trânsito na rodovia, deixando duas pessoas feridas.

Segundo a Arteris Litoral Sul, que administra o trecho da rodovia, as duas pistas estavam interditadas por volta das 15h 30, com 11 km de fila no sentido Porto Alegre, e 10 km no sentido Curitiba.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as duas vítimas ficaram levemente feridas. De acordo com a Arteris, uma delas foi encaminhada ao Hospital São José.

Por volta das 16h ainda não havia previsão de liberação da rodovia.

