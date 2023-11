Jovem é levada pela correnteza após carro cair no rio Itajaí-Mirim, em Botuverá

Uma jovem de 18 anos foi levada pela correnteza após o carro que ela conduzia cair no rio Itajaí-Mirim, no bairro Águas Negras, em Botuverá, no último domingo, 29. O caso aconteceu por volta das 5h30.

Segundo o Corpo de Bombeiros, quando a equipe chegou no local, encontrou a jovem agarrada em um bambuzal. Ela conduzia um Ford Fiesta e apresentava alguns hematomas pelo corpo. Ela foi levada ao Hospital Azambuja com hipotermia.

Segundo um boletim de ocorrência feito pela jovem, ela estava dirigindo pela Estrada Geral de Águas Negras quando, ao desviar de outro veículo, capotou o carro e caiu no rio.

No documento consta que a jovem foi levada aproximadamente 500 metros pela correnteza, até que conseguiu se segurar em alguns bambus. Também é dito no boletim que a mãe dela estava em outro veículo no momento do acidente e foi quem acionou os bombeiros.

