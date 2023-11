Equipes brusquenses de bolão 23 e bocha se classificam à fase estadual dos Jasc

Os times femininos de bocha e bolão 23 de Brusque se classificaram à fase estadual dos Jogos Abertos de Santa Catarina (Jasc), após se tornarem vice-campeãs na fase regional leste-norte. As classificatórias de diversas modalidades estão sendo disputadas em território brusquense desde quarta-feira, 1º, até domingo, 5.

As partidas de bolão 23 foram disputadas na quarta-feira, 1º, e na quinta-feira, 2, na Sociedade Beneficente. Brusque venceu Pomerode e Campo Alegre na fase de grupos. Na semifinais, passou por Joinville, garantindo a vaga para os Jasc. Na final, a equipe foi vice-campeã, perdendo para Timbó.

No torneio de bocha, realizado em chave única de pontos corridos, Brusque venceu Balneário Camboriú e Nova Trento e perdeu para Blumenau. As partidas foram realizadas ao longo de quinta-feira, 2, na Cancha João José Sedrez, no bairro Baia, em Itajaí.

Os Jogos Abertos de Santa Catarina serão disputados em Rio do Sul, de 29 de novembro a 9 de dezembro.

Bolão 23

Fase de grupos

Brusque 1288 x 1552 Pomerode

Brusque 1231 x 1230 Campo Alegre

Semifinal

Brusque 1308 x 1306 Joinville

Final

Brusque 1273 x 1366 Timbó

Bocha

Brusque 3×0 Balneário Camboriú (12-10, 12-8, 12-9)

Brusque 1×2 Blumenau (11-12, 3-12, 12-10)

Brusque 2×1 Nova Trento (12-1, 12-2, 9-12)

