Rio Itajaí-Mirim atinge o pico previsto pela Defesa Civil, mas nível da água ainda pode subir, em Brusque

Por volta das 18h15 desta sexta-feira, 3, o rio Itajaí-Mirim atingiu o seu pico, de 5,67 metros, três centímetros abaixo do que havia sido projetado pela Defesa Civil. Porém, por conta das medições, sobretudo no município de Botuverá, um novo pico está sendo aguardado para Brusque.

De acordo com o agente de Defesa Civil, Edevilson Cugik, a projeção atualizada é que o rio chegue a pouco menos de 5,90 metros por volta das 23h20 desta sexta-feira.

O rio Itajaí-Mirim saiu da calha pela parte da tarde e um trecho da Beira Rio está interditado até a localidade onde fica uma rede de supermercados.

Ocorrências

Subiu para 15 o número de ocorrências atendidas pela Defesa Civil de Brusque nas últimas horas, devido às fortes chuvas que atingiram a região. De acordo com o órgão municipal, o destaque mais recente fica por conta de um deslizamento ocorrido em Nova Brasília, após as chuvas pararem.

No atendimento do sinistro, foi necessária a desocupação temporária de duas residências. Com isso, sobe para sete o número de pessoas desalojadas.

