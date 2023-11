Morre a atriz Elizangela Vergueiro aos 68 anos

A atriz Elizangela do Amaral Vergueiro morreu aos 68 anos nesta sexta-feira, 3, em Guapimirim, no estado do Rio de Janeiro. Ela deu entrada no hospital com uma parada cardiorrespiratória.

Segundo informações do G1, a Prefeitura Municipal de Guapimirim, publicou uma nota dizendo que a atriz deu entrada no Hospital Municipal José Rabello de Mello com uma parada cardiorrespiratória, após ser atendida pela equipe do Samu.

A equipe tentou reanimar a atriz, porém ela não resistiu e morreu. Informações sobre o velório e o sepultamento da vítima não foram divulgados.

Sobre a atriz