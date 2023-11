Nesta sexta-feira, 3, os moradores de Brusque e das cidades do Vale do Itajaí começaram o dia sob condições instáveis do tempo, com volumes representativos de chuva pontuados até as primeiras horas da manhã. A precipitação intensificou-se ainda durante a madrugada.

Abaixo, apresentamos um levantamento completo com dados pluviométricos provenientes da rede Groh Estações, mostrando os índices registrados até por volta de 8h15. Os números correspondem a cada local descrito na tabela que segue.

Destacamos o Campus da Unifebe, situado no bairro Santa Terezinha em Brusque, que lidera a pesquisa com um valor parcial/dia de 60mm registrados até as primeiras horas desta manhã.

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo com qualquer valor via Pix, através da chave: cirogroh@yahoo.com.br

Previsão do tempo após anúncios

Agradecemos desde já por dedicar um minuto de sua atenção, pois desejamos apresentar os apoiadores que tornam possível a criação de pautas relevantes e cativantes, livres de futilidades.

São os patrocinadores do Blog do Ciro Groh, cujos logotipos estão exibidos abaixo.

Cada um deles acredita nesta missão, e queremos dedicar este espaço a eles, como reconhecimento merecido.

Convidamos você, caro leitor, a clicar nos banners abaixo, pois isso não apenas lhe permitirá conhecer mais sobre as ofertas e produtos oferecidos pelos anunciantes, mas também contribuirá diretamente para o nosso trabalho.

Sua contribuição é de grande importância para nós.

Após esta breve introdução, o artigo continua com informações complementares enriquecidas por imagens deslumbrantes.

Oferecimento:

Leia também:

1. Sol, calor e capivaras: o domingo em Brusque traduzido em lindas imagens

2. Patas, penas e sorrisos: animais visitam crianças em creche de Brusque

3. GALERIA – Saiba quem é a brusquense que se destaca na arte e moda personalizada

Tempo com melhorias à vista

O título da nossa matéria de hoje veio sugerir boas notícias sobre as condições futuras do tempo em Brusque e na região.

De fato, o sol deve fazer sua aparição, possivelmente ainda nesta sexta-feira, especialmente durante a tarde, e deve permanecer durante o fim de semana.

É aconselhável, inclusive, preparar agasalhos e cobertores, pois madrugadas frias estão a caminho.

Para fornecer detalhes sobre a projeção mencionada anteriormente, procuramos os insights do meteorologista Piter Scheuer, que gentilmente nos concedeu uma entrevista exclusiva.

Os pormenores desta conversa estão disponíveis no boletim, que você pode encontrar logo após a foto a seguir.

O tempo nesta sexta-feira

*Boletim: Piter Scheuer >>

Nossa análise da previsão do tempo para Brusque e região começa por esta sexta-feira. Durante a manhã, ainda há previsão de chuva, geralmente de fraca intensidade, embora períodos mais intensos não possam ser descartados.

A boa notícia é que à tarde, as nuvens devem gradualmente dissipar-se, permitindo que o sol possa reaparecer sobre o Vale do Itajaí.

Isso se deve à formação de um ciclone localizado no oceano entre a costa do Rio Grande do Sul e o Uruguai; portanto, há melhorias à vista.

Tempo bom no fim de semana

Agora, é hora de apresentar a tão esperada previsão do tempo: o fim de semana promete condições favoráveis às atividades ao ar livre em Brusque e em toda a região do Vale do Itajaí.

O sol deve aparecer e até predominar, com algumas variações de nuvens.

No sábado, espera-se ventos, com rajadas entre 30 a 40/50 km/h, sem preocupações significativas a serem destacadas.

Um dos pontos de destaque é o frio das madrugadas, especialmente considerando a época do ano.

No domingo, as temperaturas podem amanhecer abaixo de 12 a 13°C em Brusque e nas cidades vizinhas, não descartando mínimas inferiores a 10°C nas localidades de maior altitude do Vale do Itajaí.

Já as tardes tendem a apresentar um clima agradável, entre 24 a 26/27ºC.

Portanto, as atividades ao ar livre finalmente serão mais favorecidas, graças a essa previsão de tempo mais seco para os próximos dias.

Essa condição positiva deve persistir ao longo da primeira metade da próxima semana. No entanto, é importante mencionar que existe a possibilidade de garoa, devido à umidade proveniente do mar, fazendo parte das expectativas.

*Com informações: Piter cheuer/Meteorologista

Fotos dos leitores

Encerrando o artigo de hoje, convidamos você a então apreciar as maravilhosas imagens enviadas por nossos leitores.

Essas fotos, pois, ilustram o início da manhã desta sexta-feira nos locais mencionados nas legendas, capturando a beleza singular de cada lugar.

Aprecie esses momentos e mergulhe na atmosfera única de cada cena.

• Receba então diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e enviar uma mensagem com OK