Espetáculo do Coro Unifebe emociona a plateia nos 44 anos da instituição

O aniversário de 44 anos da Unifebe foi marcado por um belo espetáculo de Música Popular Brasileira (MPB) no teatro do Centro Empresarial Social e Cultural de Brusque (Cescb) na noite de terça-feira, 29 de agosto.

A apresentação foi protagonizada pelo Coro Unifebe, formado por acadêmicos sob a regência de Louise Clemente, com a participação da cantora Tatiane Krieger Niebuhr e das integrantes do Canto Daqui Ally Knihs e Cintia Torresani Pagel.

Segundo o reitor Günther Lother Pertschy não haveria forma mais carinhosa de comemorar o aniversário da instituição do que com cultura. “O Coro Unifebe deu um verdadeiro show de talento com a apresentação de MPB, que foi um verdadeiro presente para a nossa comunidade. A Unifebe tem uma trajetória já consolidada em seus 44 anos de história, que faz com que nossos jovens tenham a possibilidade de transformar as suas vidas”, comemora.

Para a analista fiscal da Unifebe, Celia de Souza Sedrez o espetáculo foi emocionante. “Eu amei a apresentação, fiquei surpreendida pela qualidade musical apresentada pelo Coro. Me emocionei e acho importante esse tipo de apresentação, foi um belo presente de aniversário para a instituição e para a comunidade”, elogia.

O percussionista Geraldo Alves dos Santos, que prestigiou o evento, elogiou a qualidade musical apresentada e todos os detalhes envolvidos para a realização do espetáculo.

“Foi maravilhoso. Sou fã incondicional da MPB, em especial daqueles compositores que foram homenageados e me senti no meio deles. Ficou perceptível que houve uma preocupação muito grande com os detalhes, foi tudo muito bem planejado. Realmente um presente de qualidade para quem prestigiou”, afirma.