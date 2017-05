Espetáculo inspirado no grupo Abba será apresentado em Brusque neste fim de semana

Pela primeira vez em Brusque, o teatro do Centro Empresarial de Brusque (Cescb) recebe o Espetáculo Abba Majestät neste sábado, 3.

O evento começa a partir das 20h30.

Com um requinte de detalhes cenográficos, figurinístico, instrumental e técnicas vocais de época aplicadas, a banda apresenta as canções que marcaram época, como Dancing Queen, Mamma Mia, Chiquitita, Waterloo, I Have a Dream e muito mais.

Os ingressos podem ser comprados no site Portal Ticket.