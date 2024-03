Esposa de Jocimar dos Santos assume presidência estadual do DC

Cidineia Santos, esposa do ex-vereador de Brusque Jocimar dos Santos, é a nova presidente estadual do DC. Jocimar deixou cargo após ter o mandato cassado pela Câmara na última semana por conta de acusação de “rachar” o salário de seu suplente.

Ela é assistente social e, nesta quinta-feira, 14, em encontro com o presidente nacional do partido, o ex-deputado José Maria Eymael, foi empossada no cargo. Cidineia deve ser candidata a vereadora nas eleições de outubro.

Houve uma mudança também na presidência municipal do partido. O vereador Natal Lira, que deve deixar o DC, foi substituído pelo pastor Cristofer Nunes, que também foi empossado no encontro.

Na reunião, eles também conversaram sobre as eleições municipais de Brusque. O DC deve ter uma nominata completa de vereador e também candidato a prefeito nas eleições de outubro.

