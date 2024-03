VÍDEO – Polícia Civil prende três homens por tráfico de drogas no Lageado Baixo, em Guabiruba

A Polícia Civil prendeu três homens por tráfico de drogas no bairro Lageado Baixo, em Guabiruba, na tarde desta sexta-feira, 15. Além dos autores, foram apreendidas diversas quantias de drogas.

O caso começou em uma investigação da Divisão de Investigação Criminal (DIC) de Brusque, na qual informava que três homens estariam comercializando a venda de entorpecentes no bairro. O local, tratava-se de um imóvel ao final da rua, em uma área que dificultava o monitoramento da polícia.

De acordo com a Polícia Civil, a venda ocorria diuturnamente, segundo as investigações. Com base na apuração, foi emitido um mandado de busca e apreensão no imóvel, deferido pelo Poder Judiciário após manifestação favorável da 4ª Promotoria de Justiça de Brusque.

Drogas

Durante as buscas, os policiais apreenderam pouco mais de 200g de maconha fracionadas em porções para a venda; buchas de cocaína fracionadas para a venda; balança de precisão; máquina de cartão de crédito; dinheiro e uma munição de calibre restrito.

Os homens foram presos em flagrante e conduzidos para a DIC de Brusque, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de munição de calibre restrito.

Apoiaram a operação a Delegacia de Polícia do Município de Guabiruba e o Núcleo de Operações com Cães (NOC) de Itajaí.

