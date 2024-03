Pré-candidato Danilo Visconti define partido que irá se filiar

O pré-candidato a prefeito Danilo Visconti, que recentemente deixou o PSD, vai se filiar ao Democracia Cristã. O ato de filiação ocorrerá no dia 27 de março, na sociedade Santos Dumont, às 20h27. Danilo se afastou recentemente do ex-prefeito Ciro Roza (PSD).

Nesta sexta-feira, 15, foi divulgado que Cidineia Santos, esposa do ex-vereador Jocimar dos Santos, assumiu a presidência do Democracia Cristã. Jocimar deixa o comando do partido após ter o mandato cassado pela Câmara de Brusque, mas mantém a esposa na função.

