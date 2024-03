Três homens foram presos na noite desta quinta-feira, 14, após assaltarem uma casa no bairro Souza Cruz, em Brusque. A Polícia Militar foi acionada por volta de 22h20.

Os policiais foram ao local e foram informados que o trio entrou na casa com uma arma e anunciou o assalto. Eles levaram certa quantia em dinheiro e dois celulares, e fugiram na sequência.

Os policiais iniciaram as buscas e localizaram um veículo em atitude suspeita. Foi realizada

a abordagem e constatado que era ocupado por três homens, sendo dois de 38 anos e um de 21. Com eles foram encontrados a arma falsa utilizada no roubo e também a quantia roubada. Os demais pertences não foram localizados.

Diante dos fatos, eles foram detidos e levados à Delegacia de Polícia, juntamente com o material apreendido, para as providências cabíveis.

Assista agora mesmo!

Resgate de criança feita refém pelo próprio pai marca carreira de policial militar em Brusque: