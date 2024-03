Trânsito na avenida Primeiro de Maio será interrompido neste sábado para avanço de obra de macrodrenagem

Para avançar ao próximo passo das obras de macrodrenagem na avenida Primeiro de Maio, o trânsito na via, na esquina com a rua Maximiliano Barowsky, próximo ao Mercado do Lar, será bloqueado.

Isso porque as equipes vão abrir o segundo túnel de escavação da obra, que garantirá uma aceleração compensatória nos trabalhos. Estima-se que as equipes devem finalizar os trabalhos no mesmo dia por volta das 20h; logo em seguida, o trânsito será liberado.

Nesta primeira etapa da obra, as equipes abrem o poço de ataque e iniciam as escavações subterrâneas, juntamente com a colocação dos anéis circulares que realizam o serviço de drenagem.

O secretário de Infraestrutura Estratégica, Rafael Kniss, lembra que esta é uma obra complexa, que requer cuidado. “São diversos desafios que a empresa vem enfrentando desde o início das obras. Além das chuvas, que atrapalham o avanço das obras, outras questões também prejudicam, como o comportamento do solo, além de materiais como troncos petrificados e rochas”.

A empresa responsável pela obra afirma que dentro de um mês os trabalhos do primeiro poço, na frente da pizzaria Italianinha, devem finalizar, e os trabalhos de recuperação naquele local já começam. “Estamos sempre em reunião com os responsáveis pela obra para que ela seja agilizada e entregue para a população o mais rápido possível”, finaliza o secretário.

Confira rotas alternativas

Para os condutores que trafegam no sentido centro-bairro, devem utilizar a rua Professor Francisco Bodenmuller ou a rua Gustavo Halfpap (exceto veículos de grande porte). Outra possibilidade é a rua Azambuja, onde o condutor poderá acessar a avenida 1º de Maio através da rua Guilherme Ristow.

Para os condutores que trafegam no sentido bairro-centro, vindos dos bairros Águas Claras, Santa Luzia e demais localidades, terão algumas possibilidades de desvio. A primeira é pelo bairro Zantão, na Rua Monsenhor Valentim Loch, que faz ligação com o Bairro Cedrinho. Outras ligações disponíveis são a rua Santa Cruz, a rua Carlos Ristow, a rua Nova Trento (último desvio para veículos pesados) e, por fim, a rua Gustavo Halfpap para veículos leves.

