Os moradores de Brusque e de todo o Vale do Itajaí, que já estão considerando as temperaturas deste mês de março desconfortáveis, devem se preparar para um aumento considerável da sensação de calor.

Segundo as previsões, essa elevação nos termômetros tende a começar a afetar a região já neste fim de semana, podendo, inclusive, resultar no retorno de condições propícias a trovoadas na região.

Os especialistas em meteorologia sinalizam que, no período compreendido entre esta sexta-feira, 15, e a próxima quarta-feira, 20, Brusque e áreas vizinhas têm potencial de vivenciar picos atingindo marcas inéditas para o mês de março.

Embora não seja esperado que todos os dias alcancem esses extremos, há uma expectativa de que um ou mais momentos dentro deste intervalo possam registrar os maiores índices de calor já observados para esta época do ano.

O renomado meteorologista Piter Scheuer compartilhou insights exclusivos com nossa coluna sobre o tema em destaque.

Para uma compreensão aprofundada, os detalhes e análises completos podem então ser consultados no boletim técnico que ele elaborou, disponível abaixo.

O calor no fim de semana

*Boletim: Piter Scheuer >>

Este informativo inicia com um panorama detalhado das condições climáticas esperadas para o fim de semana em Brusque e região.

Prevemos um aumento no desconforto ocasionado pelo calor, então com uma sensação térmica intensamente abafada.

Para esta sexta-feira, a condição de trovoada é menor, mas não descartamos completamente essa possibilidade.

No entanto, para sábado e domingo, a incidência de chuvas típicas de verão se intensifica, sendo mais frequente no período da tarde para a noite.

As temperaturas, durante estes três dias, tendem a ultrapassar facilmente os 34/35°C na região.

O calor na próxima semana

À medida que projetamos as condições climáticas para a próxima semana, é importante destacar a possibilidade real de que as cidades do Vale do Itajaí, possam experimentar as temperaturas mais elevadas já registradas no mês de março.

Os simuladores não descartam a ocorrência de valores excedendo 37/38°C, um limite que, se alcançado, seria então inédito (para março) nos registros recentes.

No período de segunda a quarta-feira, a previsão sugere uma persistência de trovoadas esparsas, e o risco de temporais não pode ser ignorado, considerando a intensidade do calor previsto.

O sol tende a predominar, com maior incidência maior sobre as manhãs, enquanto o aumento da nebulosidade é esperado nas tardes.

Observa-se também uma tendência de declínio nas temperaturas a partir do dia 21 de março, uma projeção que, continuamos a monitorar atentamente, diante das atualizações dos modelos meteorológicos, conforme são disponibilizadas.

*Com informações do meteorologista Piter Scheuer

O tempo na madrugada

A partir deste ponto, as informações então direcionam-se para a madrugada passada na região de Brusque.

Na tabela abaixo, apresentamos o levantamento das temperaturas mínimas registradas imediatamente após o amanhecer extremamente abafado desta sexta-feira, destacado em vermelho.

A apuração também evidencia que os registros não mostraram chuva até as primeiras horas da manhã, conforme indicado em azul.

Os dados desta análise correspondem a cada local mencionado no anexo.

