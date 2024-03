Identificada primeira vítima de dengue em Brusque

Foi identificado como Erico Corsi a primeira vítima fatal da dengue neste ano em Brusque. Erico tinha 84 anos e morava no bairro Santa Rita. Ele estava internado na UTI do Hospital Azambuja e faleceu nesta sexta-feira, 15.

O velório acontece na noite desta sexta-feira na Capela do Centro. O sepultamento será feito na manhã de sábado, 16, no Cemitério Parque da Saudade, às 10h30. Casado, Erico deixa cinco filhos, dez netos e seis bisnetos, além de outros familiares e amigos.

Dengue em Brusque

Segundo a prefeitura, há 350 números de casos de dengue e focos do mosquito Aedes aegypti no município somente neste ano.

De acordo com o levantamento, as ocorrências estão concentradas no bairro Santa Terezinha, com 50 casos confirmados. Os outros se dividem nos bairros Águas Claras, com dez casos; Azambuja possui sete, Bateas, 18; Cedrinho, dez casos; Cedro Alto, um caso; Centro I, seis casos; Dom Joaquim, 24 casos; Jardim Maluche, cinco casos; Planalto, três; Primeiro de Maio aparece com 14 casos; Rio Branco possui 16 e São João com dois casos.

Os casos seguem: São Luiz, cinco casos; São Pedro, oito casos; Steffen com 16; Guarani, quatro casos; Limoeiro, cinco casos; Nova Brasília, 19; Poço Fundo, dois casos; Santa Luzia, um; Santa Rita, sete; Zantão, três casos; Tomaz Coelho, com sete; Volta Grande 13; Limeira Alta, nove; Limeira Baixa, 49 casos e Cerâmica Reis, com 36 casos.

Os únicos bairros do município que ainda não registraram casos são: Nova Trento, Paquetá, Ponta Russa, Souza Cruz e Centro II.

Brusque possui 264 focos do mosquito, clique aqui e confira em quais regiões mais possuem focos do Aedes aegyp.

Leia também:

1. Quais clubes o Brusque pode enfrentar na terceira fase da Copa do Brasil

2. Corra por Elas: quarta edição da corrida solidária é lançada em Brusque; confira valores e saiba como se inscrever

3. VÍDEO – PRF flagra moto com dispositivo para ocultar placa na BR-101, em Itajaí

4. Polícia Militar autua 15 veículos durante operação de trânsito em Brusque

5. Dono de casa no Jardim Azaleia diz que toma cuidados relacionados à dengue e que Vigilância Sanitária foi à residência

Assista agora mesmo!

Resgate de criança feita refém pelo próprio pai marca carreira de policial militar em Brusque: