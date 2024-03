OsterBrusque encanta criançada no lançamento da programação de Páscoa

Casa do coelho e caça aos ovos são algumas das atrações da “OsterBrusque Fazendinha de Páscoa”, que lançou nesta sexta-feira, 15, na Praça Barão de Schneeburg, no centro da cidade, a programação oficial. Dezenas de famílias se reuniram para participar das brincadeiras.

O clima de Páscoa tomou conta da praça, que ganhou um Chalé da Turma do Coelho, e uma decoração especial com direito a dezenas de ovos coloridos. Música, dança e pintura facial animaram a criançada. As festividades continuam até dia 30 de março.

As irmãs gêmeas Patrícia e Graciela Sdregotti levaram a pequena Ivy Lussoligums para entregar a cartinha para o coelho na esperança de ganhar um ovo de Páscoa. “A decoração está muito linda. Amo essa época do ano”, disse, Graciela.

Para a diretora-geral da Fundação Cultural, Rafaela Maestri, a OsterBrusque resgata a magia da Páscoa. A novidade deste ano é que o coelho ficará ao longo da semana na praça para receber as crianças.

“Nesta noite vivenciamos alegria e magia com a aberuta da OsterBrusque Fazendinha de Páscoa. Um evento voltado para as nossas famílias e crianças. Quem não conseguiu vir hoje, pode ficar tranquilo que a Turma do Coelho ficará aqui na praça nos próximos dias”, contou.

Caça aos ovos de ouro

No sábado, 23, a partir das 13h, tem a Páscoa no Zoo e no domingo, 24, tem “caça aos ovos” no Parque das Esculturas. A ação será válida para crianças de Brusque, de dois a 12 anos, e consiste em 10 envelopes espalhados pela cidade, contendo vale-compras de R$ 300 em lojas da cidade.

A brincadeira ocorrerá da seguinte forma: no dia 23 de março, no perfil oficial da Prefeitura de Brusque no Instagram (@prefeituradebrusque), a cada duas horas, entre as 8h e às 12h, duas pistas serão publicadas no feed, envolvendo toda a população na brincadeira. Para aqueles que não possuem acesso à internet, as pistas também serão entregues para a população na Praça Barão de Schneeburg.

A OsterBrusque Fazendinha de Páscoa é uma realização da Prefeitura de Brusque, sob coordenação da Secretaria de Desenvolvimento Social e Turismo, Fundação Cultural em parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas e Sindilojas.

Confira a programação de Páscoa em Brusque:

15 de março (sexta-feira)

▪️20h – Abertura da programação;

▪️20h30 – Show Musical com a Turma do Coelho.

16 de março (sábado)

▪️11h – Apresentação Musical com a Banda Sábado Soul;

▪️19h – Apresentação Musical com Rívia.

17 de março (domingo)

▪️19h – Apresentação musical com Os Bachianos.

23 de março (sábado)

▪️11h – Contação de história com Sandra Baron, “Ana Cigana”;

▪️13h30 – Páscoa no Zoo;

▪️16h – Contação de história com Sandra Baron, “Bibelô Encantado”;

▪️20h – Encontro de Corais.

24 de março (domingo)

▪️9h às 12h – “Caça aos Ovos” no Parque das Esculturas para crianças de 0 a 5 anos;

▪️14h às 17h – “Caça aos Ovos” no Parque das Esculturas para crianças de 6 a 12 anos;

▪️19h – Apresentação musical com Dinho Guess.

30 de março (sábado)

▪️11h – “Contos, Cantos e Brincadeiras” com a contadora de histórias Felícia Fleck;

▪️15h – “Contos, Cantos e Brincadeiras” com a contadora de histórias Felícia Fleck;

▪️19h – Apresentação musical com Wanollo.

