Quais clubes o Brusque pode enfrentar na terceira fase da Copa do Brasil

O Brusque chegou à terceira fase da Copa do Brasil pela segunda vez em sua história, e está no pote 2 do sorteio, que deverá ser realizado em abril, definindo confrontos e ordem de mando de campo. Equipes do pote 2 enfrentam as do 1, e as partidas estão previstas para maio. Quem vencer ganha R$ 3,465 milhões.

Na terceira fase, o Brusque enfrenta uma destas equipes:

Athletico;

Atlético-GO;

Atlético-MG;

Bahia;

Botafogo;

Ceará;

Corinthians;

Cuiabá;

Flamengo;

Fluminense;

Fortaleza;

Grêmio;

Internacional;

Palmeiras;

Red Bull Bragantino;

São Paulo.

Destes times, o quadricolor já enfrentou Grêmio, Bahia e Botafogo na Série B do Campeonato Brasileiro. Pela Copa do Brasil, já encontrou Atlético-GO (com eliminações em 2011 e 2019) e Ceará (2018 e 2020). Também poderá reeditar o confronto com o Corinthians, quando, na edição de 2017, o Brusque caiu nos pênaltis após empate sem gols no Augusto Bauer.

As outras equipes o Brusque jamais enfrentou em jogos oficiais. O Internacional já foi adversário em 30 de junho de 2001, para um amistoso no Augusto Bauer, com portões fechados ao público. Venceu por 2 a 0.

Além do Brusque, o pote 2 tem Águia de Marabá-PA, Amazonas, América-RN, Botafogo-SP, CRB, Criciúma, Goiás, Juventude, Operário-PR, Sampaio Corrêa, Sousa-PB, Sport, Vasco, Vitória e Ypiranga-RS.

O regulamento exige que os jogos sejam realizados em estádios com capacidade mínima para 10 mil pessoas sentadas. Ou seja, o quadricolor deverá ser mandante fora da cidade, independentemente das obras no Augusto Bauer estarem concluídas ou não.

Viagens novas

Dos 16 times do pote 1, o Brusque poderá ter viagens inéditas. Se pegar Corinthians, Palmeiras, Red Bull Bragantino ou São Paulo, terá seu primeiro jogo na capital paulista ou em Bragança Paulista (SP). Caso o Cuiabá seja sorteado, será o primeiro jogo do quadricolor no estado do Mato Grosso.

Melhor campanha

O Brusque chegou à quarta fase da Copa do Brasil em 2020, vencendo Sport (2 a 1), Remo (5 a 1) e Brasil de Pelotas (duas vitórias por 1 a 0). Foi eliminado pelo Ceará, com derrota por 2 a 0 no Augusto Bauer e 5 a 1, de virada, na Arena Castelão.

Naquele ano, a quarta fase ainda contava com 32 clubes. Na atual edição, é a terceira fase que tem esta quantidade de equipes. Os classificados já vão às oitavas de final, com 16.

Em 2024

Na atual edição, o Brusque eliminou o Sampaio-RR vencendo por 1 a 0 no estádio Canarinho, em Boavista. Na segunda fase, eliminou o ABC por 5 a 4 nos pênaltis, após empate em 1 a 1 no tempo normal.

