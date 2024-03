Corra por Elas: quarta edição da corrida solidária é lançada em Brusque; confira valores e saiba como se inscrever

A 4ª corrida Corra por Elas acontecerá no dia 18 de agosto e as inscrições já estão abertas. Toda a renda do evento será revertida para a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Brusque. A quarta edição da corrida foi lançada na manhã desta sexta-feira, 15.

O lançamento ocorreu durante café na sede da Associação das Micro e Pequenas Empresas de Brusque e Região (AmpeBr). O evento tem início às 7h do domingo em que a corrida acontecerá e a saída é da Apae de Brusque. As inscrições podem ser realizadas pelo site www.dtosports.com.br.

São três provas, de 3 quilômetros, 5 km e 10 km, que reúnem diversas modalidades. Nesta edição, boa parte dos participantes serão premiados, isso porque serão entregues troféus aos primeiros cinco colocados em cada uma das categorias.

“Esse ato é muito importante. Falamos sobre saúde de atletas e também da necessidade de ajudar uma entidade muito importante. Expectativa é muito boa e será lindo. É emocionante caminhar ao lado da Rede Feminina de Combate ao Câncer”, afirma o diretor da AmpeBr, Irajá Trindade.

O evento beneficente é uma realização da AmpeBr, jornal O Município, Calçados Gevaerd e Rotary Club. O percurso de 3 km é uma caminhada, enquanto os demais são corridas. A corrida conta com diversos patrocinadores e assessorias.

A presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Brusque, Miriam Evangelista Ribeiro, destaca que a ação ajuda e muito a entidade.

“Muitas mulheres precisam dessa parceria e queremos deixar claro que estamos com elas. O valor arrecadado faz com que sigamos desempenhando esse trabalho tão lindo. Queremos ver mais mulheres sorrindo, se cuidando, sorrindo para a vida”.

Informações e valores

A corrida Kids será realizada após término da corrida principal, respeitando as seguintes idades:

50 metros ( crianças de 2 a 4 anos);

100 metros (crianças de 5 a 8 anos);

200 metros ( crianças de 9 a 11 anos);

400 metros (crianças de 12 e 13 anos).

Pessoas com mais de 60 anos de idade que se inscreverem na categoria ‘assessoria’ ou ‘individual’ ganham 50% de desconto sobre o valor final do último lote, que é de R$ 50.

Valores para público geral (primeiro lote promocional até 22/03):

Corrida: R$79,00 + taxa;

Caminhada: R$ 50,00 + taxa;

Kids: R$ 25,00 + taxa.

Segundo lote (de 23/03 até 27/05):

Corrida: R$ 89,00 + taxa;

Caminhada: R$ 50,00 + taxa;

Kids: R$ 25,00 + taxa.

Terceiro lote (de 28/05 até 15/07):

Corrida: R$ 99,00 + taxa;

Caminhada: R$ 50,00 + taxa;

Kids: R$ 25,00 + taxa.

Lote final (de 16/07 até 09/08):

Corrida: R$ 109,00 + taxa;

Caminhada: R$ 50,00 + taxa;

Kids: R$ 25,00 + taxa.

Obrigatório 1 kg de alimento por atleta na retirada dos kits.

Valores para grupos, assessorias e empresas:

1º lote: R$ 69,00 até 15/06;

2º lote: R$ 79,00 até 18/07.

Caminhada e idoso (valor único): R$ 50;

Corrida Kids (valor único): R$ 25;

O que contém no kit:

Camisetas, número de peito, certificado digital e medalha.

Caminhada:

Camisetas, número de peito e medalha.

Kids:

Número de peito e medalha.

Dúvidas entre em contato através do e-mail contato@dtosports.com.br ou pelo WhatsApp (47) 99960-2862.

Assista agora mesmo!

Resgate de criança feita refém pelo próprio pai marca carreira de policial militar em Brusque: