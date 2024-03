Polícia Militar autua 15 veículos durante operação de trânsito em Brusque

Nesta terça-feira, 12, a Polícia Militar realizou 15 autuações durante a operação Ruído em Brusque. A ação tinha o intuito de diminuir o número de infrações de trânsito, assim como a perturbação causada por escapamentos irregulares.

Segundo a PM, 43 veículos foram abordados, três motos foram recolhidas ao pátio devido irregularidades na documentação e escapamentos.

A operação continuará ao longo do ano com o apoio do policiamento de motocicletas.

Leia também:



1. Calor pode trazer picos inéditos em março para Brusque; confira a previsão

2. Homens invadem casa e assaltam família no Souza Cruz, em Brusque

3. Governador vai analisar possibilidade de aumentar limite de velocidade da rodovia Antônio Heil

4. Revitalização do trecho municipal da rodovia Antônio Heil deve ser retomada em breve

5. Programação de Páscoa, evento de moto e mais: confira sete coisas para fazer no fim de semana em Brusque

Assista agora mesmo!

Resgate de criança feita refém pelo próprio pai marca carreira de policial militar em Brusque: