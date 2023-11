Esquenta para Feijoada Bergamasca, Hip Hop e mais: confira cinco coisas para fazer no fim de semana em Brusque

1. Esquenta para a Feijoada Bergamasca

No sábado 25, será realizada no Pavilhão da Fenarreco a Feijoada Bergamasca Only Friends, evento que começa às 14h e servirá de ‘esquenta’ para a grande feijoada que acontecerá em agosto de 2024. A música será comandada pela dupla Gustavo Toledo e Gabriel, DJ Veltk, Tom AH+. Há ingressos gratuitos, porém, são limitados. Para informações e reservas basta entrar em contato através do telefone: (47) 98481-9905.

2. Aniversário do Rancho

No sábado, 25, acontecerá o baile de aniversário do Rancho Baile & Eventos. O evento que começa às 10h conta apresentações de Garotaço, Volky, DJ Rubinho Owen e banda Tome Amor. Também serão realizados 10 sorteios de baldes de cerveja além de vários brindes. A entrada é gratuita até às 23h, depois, há cobrança na bilheteria. O espaço fica localizado na avenida Primeiro de Maio, número 1537. Para informações e reservas basta entrar em contato através do telefone: (47) 99932-2695.

3. Atração nacional de Hip Hop

Acontecerá no sábado, 25, a comemoração dos 8 anos da Storm Hip Hop no Zebra Club. Como atração principal o palco receberá Pedro Wualy, do Haikaiss. Além de música, o evento também contará com atrações nas áreas de arte, moda e tattoo. A festa começará às 22h e é permita a entrada de maiores de 16 anos com autorização assinada por um responsável legal. O preço da entrada começa em R$ 41 e ela pode ser adquirida no site stormhiphop.com.br. Mais informações através do telefone: (47) 99735-4963. Endereço fica localizado na avenida Arno Carlos Gracher, número 555, no Centro.

4. Música para todos os gostos

Na sexta-feira, 24, acontece o “Sextou no Cartolas” no Cartolas Pub. As atrações são Winicius Dinat (sertanejo) e DJ Dani Azevedo. No sábado, 25, é noite de Cleiton e Ruan (sertanejo) e DJ Tchelowz. Já no domingo, 26, é dia de pagode 360º com Evi Gomes e banda. Com exceção do domingo que é entrada gratuita (cobrança apenas de R$ 5 de couvert), sexta-feira e sábado existe cobrança no local. A abertura para os três dias ocorre às 19h e as reservas são permitidas até às 20h, horário em que a música inicia. Para mais informações basta entrar em contato através do telefone: (47) 99990-1247. O endereço fica localizado na rodovia Antônio Heil, número 5.000, bairro Limoeiro.

5. Feira

No domingo, 26, vai acontecer a II Feira Verde Casas no espaço de mesmo nome. O evento que vai das 14h Às 19h contará com muita arte, música ao vivo e deliciosas opções gastronômicas. A entrada é gratuita e não há limitação de idade do público. O endereço fica na rua Ipiranga, número 226, bairro Souza Cruz.