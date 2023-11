Técnico do Brusque Basquete relata temporada da equipe e caminho para o título estadual

O Brusque Basquete/KTO acumula, em 2023, os dois principais títulos do estado: a Copa Santa Catarina e o Campeonato Catarinense, este vencido no último sábado, 18. À beira da quadra, estava Guilherme Capoano, o Gigante: primeiro como auxiliar-técnico, e depois, no estadual, comandando a equipe nos treinamentos e à beira da quadra. O ex-armador, campeão catarinense em 2013 e 2016 com a equipe, volta a ser campeão, agora como treinador.

Após o título da Copa SC, o time viveu um crescimento durante a campanha. Começou sem o armador Brito, que viria a ser o craque do campeonato estadual, e chegou a perder as partidas diante dos seus principais concorrentes ao título: a Apab Blumenau e a Ajab, de Jaraguá do Sul.

“Acho que todos que acompanham o time sabem o quanto o Brito é importante enquanto nosso armador titular. É um garoto que tem enorme potencial, e tenho certeza que faz falta não só aqui em equipes de Santa Catarina. Acredito muito nele”, comenta o treinador.

A equipe brusquense evoluiu e chegou muito forte ao final four. Venceu a Ajab após um jogo com duas prorrogações, e depois obteve o título com uma grande vitória sobre os blumenauenses, que haviam vencido as duas edições anteriores e sete dos últimos dez campeonatos estaduais.

“Sempre conversávamos muito com os jogadores que o jogo de basquete é feito de altos e baixos, e precisamos equilibrar esta balança, de forma a não ficarmos inconstantes por muito tempo num jogo, mantendo alto nível e concentração. Fomos intensificando cada vez mais nosso treino em quadra e o treino físico. E acredito que a gente atingiu o ponto máximo de parte física, tática e técnica técnica justamente nas finais.”

Gigante destaca o trabalho do técnico Márcio Andrade, a quem atribui o início dos trabalhos de reestruturação da equipe, ainda em 2022, e venceu a Copa SC, além de ter comandado a equipe no Brasileiro da CBB. E também credita Durval, que parou de jogar recentemente e hoje é seu auxiliar-técnico.

“Eu estava sempre junto com ele durante os treinamentos e os jogos, já me preparando para estas situações que vivo hoje. O Márcio teve alguns momentos e questões particulares para resolver, e quando precisava se ausentar, eu ficava à frente da equipe. (…) Houve também um trabalho de muita parceria com o Durval. Tenho muito a agradecer a ele, sabemos o quanto nos dedicamos para conquistar este título.”

Gigante começa bem suas experiências como treinador de times adultos profissionais. Campeão em 2013 e 2016 como atleta da equipe, agora conquista um título como técnico.

“Devo muito ao Brusque Basquete. Desde quando o Zurico [presidente] me convidou a vir a Brusque como jogador, lá atrás, em 2004, eu peguei um carinho muito grande pela cidade, pelas pessoas daqui. Ganhar este título em 2023 como treinador é uma enorme satisfação. A gente sabe o quanto é difícil, enquanto jogador, abandonar as quadras. Se pudéssemos jogar pela vida toda, a gente jogaria.”

“Acho que o título representa que a coroação de um trabalho do ano todo. O time trabalhou muito bem dentro das propostas que colocamos a eles, dentro de toda uma de uma reestruturação que tivemos para este ano, desde lá atrás, no Brasileiro da CBB. Para a Copa Santa Catarina, conseguimos buscar uma organização maior, tanto fora, quanto dentro de quadra. Isto aumentou nossas chances de título e fez a diferença para este ano”, completa.

Futuro

O Brusque Basquete ainda teria pela frente os Jogos Abertos de Santa Catarina, que seriam disputados em Rio do Sul de 29 de novembro a 9 de dezembro. Contudo, por conta das chuvas e enchentes que assolam o município e diversas outras regiões do estado, o evento está suspenso.

Enquanto a equipe aguarda definições de calendário, a ideia é aprimorar a equipe, tentando ao máximo a manutenção do elenco atual.

“Ainda não sentamos com o Zurico para conversar sobre isto, até porque nossa intenção não era de que o calendário terminasse agora, teríamos os Jasc. Acho que temos um elenco muito bom. Muitos dos nossos jogadores têm, tranquilamente, condição de estar disputando o NBB hoje. Então nossa intenção é de manter o maior número de jogadores que pudermos. Claro que sempre tem um ajuste, uma peça que a gente precise adicionar. Mas ainda não pensamos nisso.”

Gratidão

Prestes a encerrar um ano de grandes desempenhos e conquistas como assistente e, depois, como treinador, Gigante faz questão de agradecer pelo apoio ao Brusque Basquete. Também o objetivo da equipe de levar cada vez mais pessoas à Arena Brusque.

“Temos a agradecer à nossa prefeitura, aos patrocinadores da equipe e da federação, a nossos parceiros de academias, a todos que vêm apoiando. É isto que faz com que resultados apareçam. Isto faz com que a gente fazer a população de Brusque e as empresas encontrarem formas de ajudar o esporte. Queremos que o basquete leve cada vez mais pessoas ao ginásio.”

“É uma equipe maravilhosa, um pessoal que realmente gosta de trabalhar, gosta de treinar. Não tinha dia nem horário indisponível, eles estavam sempre prontos, sempre apareciam bem para treinar. Agradeço também ao Zurico pela determinação. Quem o conhece sabe a determinação dele para continuar tocando o basquete de Brusque há tanto tempo”, encerra.

