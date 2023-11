Nosso querido estagiário, que não sabe a tabuada de sete direito, mas que conhece como ninguém os meandros da vida paralela, conseguiu essa semana através de uma mistura de telecinese com cuba de undenberg e pitoco de limãozinho, uma entrevista exclusiva com ele, o personagem do ano. Quem? O novo presidente da Argentina, Lauritx? Não, não, nosso “estagi” conseguiu uma exclusiva com São Pedro, ele que no momento é a pessoa mais odiada no Vale do Itajaí e adjacências. Vejam só como foi…

Estagiário do Papo de Bar: Alô, São Pedro, câmbio, câmbio, QSL…

São Pedro: Alou bom dia, em que posso lhe ajudar, meu consagrado?

EPB: Olha, bom dia, só se for pra ti, tá!

SP: Mas por que essa raiva toda, meu filho? Acalme o seu coração!

EPB: Eu queria ver o senhor acalmar o seu coração com uma enchente atrás da outra, uma chuvarada atrás da outra, é só desgraça, ô! Parece jogo do Brasil, só confusão e tristeza!

SP: Você não pode me culpar porque a minha parte eu fiz tá, eu avisei vocês!

EPB: Avisou como, ô?

SP: Através do meu enviado especial na Terra, o anjo filhotão Ronaldo Coutinho! Ele já está há um ano avisando vocês que isso tudo iria acontecer… Teve também o cara que escreve aqui nessa página, o Lauritx, ele também está falando desde 2011 que tem que construir a barragem lá em cima em Botuverá… mas vocês não escutam ninguém!

EPB: Mas como é que a gente vai imaginar que vai chover desse jeito direto durantes 2 meses?

SP: É que eu tive um problema de incontinência urinária, passei um final de semana inteiro de graça num resort lá pra cima e fiquei muito tempo naqueles “bar molhado”, aí deu zebra!

EPB: Mas já sarasse pelo menos, pô?

SP: Segundo São Paulo, tá quase no final, mas ainda tem que cuidar. Me fizeram usar fralda e botaram meu apelido aqui no céu de El Ninõ, tu já pensasse! Até o Noé já veio aqui reclamar que nem no tempo dele botou tanta água!

EPB: Falando em Noé, o senhor viu que um boi que era lá de Botuverá foi parar lá em Balneário Camboriú levado pela enchente?

SP: Ah, pára né! Mas como é que vocês sabem que o boi era de Botuverá, rapaz?

EPB: É que acharam o tadinho do boi na praia e do lado dele tinha um colchão cheio de dinheiro com cheiro de mofo dentro!

SP: Ah, então é óbvio que era de Botuverá! Até eu sei, né!

EPB: Mas e daqui pra frente, podemos ficar tranquilos que não vai mais dar nada esse ano?

SP: Rapaz, eu sou que nem médico que faz harmonização facial em gente feia, não posso dar garantia de nada.

EPB: Então o senhor não tem nenhuma notícia boa pra nós!

SP: Olha, a notícia boa que eu tenho pra vocês é que o ano está acabando, graças a Deus!

EPB: É, tá na hora de acabar esse 2023, porque foi nojento!

SP: Sim, está mais do que na hora!

Só confusão

Mais de mil pessoas desmaiaram no show da cantora Taylor Swift e uma fã morreu, no último final de semana, no Rio de Janeiro. Agora vocês imaginem só se num jogo de futebol entre Flamengo x Vasco acontece isso tudo? Pensa na repercussão, debates, Globo Repórter, Datena, etc… E logo depois, na terça-feira, nova confusão no Rio de Janeiro, no jogo da seleção brasileira no Maracanã. Olha, na verdade, o único evento que está bem organizado no Brasil esse ano é o El Niño! Esse sim está funcionando que é uma maravilha!

Está f…

Na verdade, o Brasil está complicado como um todo! Muitos brasileiros torceram pro Messi na última Copa do Mundo e agora muitos brasileiros também torceram pro tal do Milei se eleger presidente da Argentina. Esse Milei que é uma mistura do Michael Knigth da SuperMáquina com o cabelo do Edward Mãos de Tesoura. Se bem que por mim, lá na Argentina, o certo mesmo era colocar a Dilma de presidente. Aí ela acabava com tudo de uma vez!

Idiota master

O pior imbecil que existe é o imbecil que pega o carro e vai andar pela enchente para ver a desgraça dos outros. Geralmente está com uma mulher tão imbecil quanto ele ao lado, filmando as coisas igual uma idiota. É ou não é?

Chato

Há muito tempo atrás você assistia aos programas de final de domingo e eles traziam matérias sobre novas descobertas da ciência, entrevistas com grandes personalidades mundiais, aventuras em lugares sensacionais, histórias fascinantes, grandes reportagens investigativas… hoje em dia a pauta é racismo, comunidade LGBT, violência doméstica, inclusão social, etc… que são temas importantíssimos, é claro, mas precisa fazer um programa inteiro somente disso e todo domingo? Tá demais isso já, está chato!

Stop

Uma pergunta: o que estão fazendo com as bocas das mulheres? Parem, que tá feio!

Tá muito frio

Começou aquela época do ano que começam a aparecer os chatos do ar-condicionado. Está trinta e poucos graus lá fora e eles querem que o ar fique em vinte e quatro graus dentro do escritório. Na verdade, se fosse pra inventar o ar-condicionado pra colocar no vinte e quatro graus nem devia ter inventado, né? Nem liga! Ar-condicionado é pra ficar frio. E se você está com frio, anda de jaqueta, simples assim!

Puxando o Saco

Sabedoria Butecular