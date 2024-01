Estudantes de Brusque realizam intercâmbio nos Estados Unidos; confira

Quatro estudantes de Brusque embarcaram em um intercâmbio nos Estados Unidos nesta quinta-feira, 4. Os alunos do Colégio São Luiz, Ana Alice Sevegnani, Helena Luiza Dadam, Maria Clara Dell’agnolo e Wilson Mário Sgrott Netto, ficarão cerca de 25 dias no Sacred Heart School, colégio localizado na cidade de Southaven, no estado do Mississipi.

Os adolescentes partem acompanhados pela coordenadora do Programa Bilíngue da instituição, a professora Mariane Werner Zen.

Segundo ela, essa experiência tem um diferencial, já que o Colégio São Luiz recebeu, em 2023, estudantes do Mississipi e os laços se fortaleceram pelas redes sociais. “Será como um reencontro de amigos. Tenho certeza de que parto com as crianças e retorno com mocinhos, cheios de experiência, autonomia e habilidades para assumir novas responsabilidades”, destaca.

Já o diretor do colégio brusquense, padre Silvano João da Costa, enfatiza a alegria de proporcionar, pelo segundo ano consecutivo, o intercâmbio de estudantes para os Estados Unidos. “Desejo que nossos alunos possam fazer essa imersão cultural, com o aprofundamento na língua inglesa. Somos gratos pelas pontes que estão sendo criadas e das quais, todos nós, saímos enriquecidos”, enaltece, agradecendo o apoio e parceria da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus (SCJ) e do colégio do Mississipi.

