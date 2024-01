A Prefeitura de Porto Belo concedeu no último dia 22 de dezembro uma licença não remunerada ao servidor público Maycon Cosmer da Silva, que participará do Big Brother Brasil 24.

Maycon ocupa o cargo de Cozinheiro Escolar, na Secretaria de Educação de Porto Belo, e a licença é válida entre 2 de janeiro de 2024 até 31 de dezembro de 2025. O concurso público em que Maycon foi aprovado, no Edital 002/2019, exigia formação no Ensino Fundamental nos anos iniciais para a vaga, com carga horária de 40h e salário de R$ 1.901,87.

Entre os 18 participantes, Maycon Cosmer foi o segundo “Pipoca” apresentado durante a tarde desta sexta-feira, 5. Natural de Tijucas, o brother tem 35 anos e mora em Balneário Camboriú. Formado em Jornalismo pela Univali, Maycon é casado, tem cinco irmãos, o pai é pescador e a mãe do lar.