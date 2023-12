Ex-prefeito de Botuverá morre aos 70 anos; prefeitura decreta luto

O ex-prefeito de Botuverá, Ademir Luiz Maestri, morreu aos 70 anos na tarde da segunda-feira, 18. Ele atuou no cargo de 1983 a 1988.

Ademir também foi vereador de 1977 a 1983. A prefeitura emitiu uma nota de pesar. Veja:

“A Prefeitura Municipal de Botuverá manifesta profundo pesar pelo falecimento do Sr. Ademir Luiz Maestri, que serviu com dedicação como vereador de 1977 a 1983 e como Prefeito de 1983 a 1988. Neste momento difícil, estendemos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos. O Prefeito Alcir Merizio determinou, por meio do Decreto nº 3.234/2023, datado em 18 de dezembro, luto oficial de três dias no município de Botuverá.

Homenagens

Nas redes sociais, amigos e familiares se despediram de Ademir.

“Quando um amigo de verdade faz parte da vida da gente e ele morre, a tristeza toma conta de uma forma arrasadora. Meu amigo, meu parceiro de bocha, um dos maiores jogadores que tive o prazer de jogar junto. Era Prefeito, mas era a pessoa mais simples do mundo. Vai com Deus amigo, Ademir Maestri, é o que eu te Desejo, você merece estar do lado dele”, postou um homem.

“Amigo de infância que tenha um eterno descanso e meus sinceros sentimentos aos familiares e amigos”, disse outro homem.

Velório

Ademir será sepultado no Cemitério do Águas Negras, em Botuverá, às 16h desta terça-feira, 19. Casado, ele deixa um filho enlutado.

