Ex-prefeito de Brusque é cotado para concorrer a vereador nas eleições de 2024

Membros do MDB, partido que comandava a Prefeitura de Brusque até maio deste ano com Ari Vequi, conversam sobre as eleições de 2024 na cidade. De acordo com uma fonte do partido, os diálogos são centralizados, pelo menos neste momento, na disputa a vereador. Segundo o interlocutor, o ex-prefeito Jonas Paegle, filiado atualmente e por enquanto ao PRD, pode concorrer a vereador pelo MDB.

Conforme apurado por O Município, o grupo trabalha com 11 nomes cotados para disputa ao Legislativo. Entre eles, está o primeiro suplente de vereador Bento Sgrott, que fez 830 nas eleições de 2020; o vice-presidente da Câmara, vereador Deivis da Silva; e Sugui Molina, esposa do ex-candidato a prefeito William Molina; além de Paegle.

Ainda segundo o relato da fonte, o MDB dialoga com outros partidos e não descarta uma aproximação com o governo do prefeito André Vechi (PL), que abriga PL, DC, Republicanos e outras siglas de forma direta e indireta. No entanto, detalha o interlocutor, esta é uma análise futura, que depende do trabalho que será apresentado pelo governo Vechi e Deco ao longo do próximo ano.

