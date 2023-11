O lateral-direito Toty foi anunciado como novo reforço do Santa Cruz para a disputa do Campeonato Pernambucano. O clube o anunciou como um contrato de empréstimo. Contudo, o vínculo do jogador de 32 anos com o Brusque terminou ao fim da temporada de 2023, sem renovação.

Toty chegou ao Brusque em 2021, vindo do próprio Santa Cruz. Ele acumulou 110 jogos pelo quadricolor. Participou das conquistas do Campeonato Catarinense em 2022, da Recopa Catarinense de 2023 e do acesso à Série B, também em 2023.

Pela Cobra Coral, Toty disputou a Série C de 2020, última ocasião em que o clube esteve próximo de retornar à Série B. Atualmente, o Santa Cruz não tem divisão nacional e, no Pernambucano, vai lutar por vaga na Série D e na Copa do Brasil de 2025.

