Ex-primeira-dama de Brusque surge como possível candidata a vereadora em 2024

A professora Elizabete Eccel, a Bete, ex-primeira-dama de Brusque, pode disputar o cargo de vereadora nas eleições de 2024 pelo PT. Ela foi anunciada junto com outros nove pré-candidatos da federação Brasil da Esperança (PT, PV e PCdoB) em Brusque neste domingo, 26. A confirmação ocorreu durante reunião mensal do PT. Bete é esposa do ex-prefeito Paulo Eccel.

Além dela, o ex-candidato a vice-prefeito nas eleições de 2020, Luiz Deschamps, também pode disputar uma vaga da Câmara pelo PV. A vereadora Marlina Oliveira (PT) deve ir à reeleição. Segundo Paulo, que é presidente do PT de Brusque, os demais nomes serão revelados até o início de 2024.

O pré-candidato a prefeito pela federação, porém, ainda não foi divulgado. Segundo uma fonte, cogita-se que a empresária Lila Colzani, vice-presidente do PT local, dispute o cargo de vice-prefeita em alguma composição da federação com outro partido. Porém, conforme apurado, ainda não existe definição.

