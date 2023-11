VÍDEO – Mergulhadores da PM encontram 130 quilos de cocaína em navio no Sul de SC

Mergulhadores da Polícia Militar de Santa Catarina (PM-SC) apreenderam 130 quilos de cocaína no casco de um navio no porto de Imbituba, no Sul do estado. A apreensão aconteceu na última sexta-feira, 24.

Segundo a Polícia Militar, a apreensão aconteceu durante uma operação conjunta com a Polícia Federal. Diante de informações averiguadas no local, as equipes policiais suspeitaram de mergulhadores clandestinos inserindo drogas no casco das embarcações que, posteriormente, seriam extraídas no exterior, configurando o crime de tráfico internacional de drogas.

Após acionamento, a equipe de mergulhadores do grupo Comando de Operações Busca Resgate e Assalto (Cobra), unidade do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), passou a realizar varredura em navios atracados no porto.

O mergulho de segurança pública é uma modalidade específica de mergulho profissional responsável por busca e recuperação subaquática de corpos humanos, aeronaves e objetos submersos, bem como varreduras antibombas, localização de drogas e combate ao crime organizado nos diversos tipos de meio líquido, hostis e contaminados.

