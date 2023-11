Motorista morre em acidente entre carro e caminhão no Norte de SC

Um acidente fatal aconteceu na BR-116, em Papanduva, no Norte catarinense, na noite deste domingo, 26. Uma colisão entre um caminhão e um carro deixou um motorista de 46 anos morto.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 19h30, no quilômetro 51 da rodovia. O acidente foi uma colisão lateral entre um Corsa, de Itaiópolis, e um caminhão Mercedes-Benz Atego 2425, de Arapoti (PR).

O homem que morreu era motorista do Corsa. No local, ele estava sem documentos de identificação. A vítima já estava sem sinais vitais na chegada dos bombeiros e apresentava contusões na face e suspeita de hemorragia interna na região do abdômen.

O condutor do caminhão não se feriu e permaneceu no local. Havia uma pessoa no banco do carona do carro. Ele ainda estava no veículo, após abertura da porta com o uso do desencarcerador, foi estabilizado e conduzido ao hospital de Papanduva.

O motorista do carro estava preso às ferragens. Após a chegada da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi autorizado o desencarceramento e extração do corpo do motorista. O local ficou sob a responsabilidade da PRF e da Auto Pista.

