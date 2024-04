Ex-secretário de Desenvolvimento Social deve concorrer a vereador com apoio de Jonas Paegle e Gilmar Doerner

Darlan Sapelli, ex-secretário de Desenvolvimento Social, deve disputar as eleições de outubro ao cargo de vereador. Ele está filiado ao Republicanos. Darlan tem apoio do ex-prefeito Jonas Paegle (PRD) e do ex-vice-prefeito Gilmar Doerner (sem partido). Darlan migrou para o Republicanos recentemente. Antes, ele estava no Podemos.

Durante a gestão do ex-prefeito Ari Vequi (MDB), Darlan assumiu a secretaria após indicação de Gilmar. Ele é ligado ao Conselho de Pastores de Brusque (Copab), que se aproxima da gestão do prefeito André Vechi (PL). O ex-vereador Paulo Sestrem, também ligado à Copab, concorrerá pelo PL, partido do prefeito.



Trata-se de mais um ex-secretário na disputa por uma cadeira da Câmara de Brusque. Ademir Jorge, ex-secretário de Desenvolvimento Econômico, deve concorrer ao Legislativo pelo PRD. Recentemente, ele deixou o MDB. Ademir também foi secretário durante o governo Ari Vequi.

