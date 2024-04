Filho que matou e enterrou casal de idosos no quintal de residência é condenado no Norte de SC

O filho suspeito de matar o pai e a madrasta em Porto União, no Norte Catarinense, foi condenado a mais de 60 anos de prisão. Conforme o Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJ-SC), a condenação foi por latrocínio e ocultação de cadáver.

O crime ocorreu em outubro de 2023 na localidade de São José do Maratá, zona rural do município. Ivo Romano Lerner, de 63 anos, e Rita Zanella, de 68 anos, foram encontrados mortos e enterrados nos fundos da residência em sacos de lixo, no dia 26 daquele mês.

Segundo o TJ-SC, o casal de idosos foi morto a tiros e teve os corpos enterrados no quintal. Ambos estavam desaparecidos desde o dia 23 de outubro.

Na época, a Polícia Militar detalhou que familiares e vizinhos relataram que encontraram o casal, donos da propriedade, enterrados na área de plantio da família.

De acordo com a denúncia, o filho invadiu a casa do pai e deu diversos disparos de arma de fogo. Tanto o idoso quanto a companheira dele morreram no local.

Antes de fugir, o homem ocultou os corpos das vítimas no terreno da casa e roubou cartões bancários. Com eles, realizou saques em agências da cidade.

Para o condenado, que já está preso, não foi concedido o direito de recorrer em liberdade. O caso tramita em segredo de justiça.

