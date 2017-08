A dublagem ganha!

É um clichê: todo fã “true” de cinema prefere a versão legendada, para preservar as vozes, atuações e som originais. Mas esses fãs são, cada vez mais, uma minoria. É isso que a gente confirma a partir da divulgação da Netflix sobre os hábitos de consumo de seus assinantes.

A coisa é pior entre os adolescentes: 84% do público que viu 13 Reasons Why, uma série bastante voltada para os teens, na Netflix brasileira, preferiu a versão dublada. Parece não ter volta…

Mais Will and Grace!

O revival de Will and Grace nem foi lançado ainda e já foi divulgação sua renovação. Muito bem, NBC! Melhor ainda: a temporada do retorno já foi “engordada” para 16 episódios, em lugar dos 12 inicialmente anunciados. E as duas temporadas confirmadas contam com todo o elenco original. É assim que se faz! Se mesmo depois de 10 anos do encerramento da série sua base de fãs continua firme, ela merece ser reconhecida, premiada e, provavelmente, ampliada!

A trilha de Blade Runner!

Ok, Blade Runner é um dos filmes mais icônicos dos anos 80, pelo “conjunto da obra”: filmografia, figurino, soluções distópicas e… também por sua música, praticamente a trilha da década, composta por Vangelis. Para a nova versão do filme, que vai ser lançada em outubro, a curiosidade em relação à trilha só cresce. Agora, foi anunciado que Hans Zimmer está compondo material adicional ao material original criado por Jóhann Jóhannsson. Será uma boa notícia?

Enquanto isso, sempre é tempo de ouvir os clássicos…