Falta de energia elétrica prejudica abastecimento de água em Brusque

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) de Brusque emitiu um comunicado para informar que a Área Técnica ficou sem energia elétrica neste sábado, 6. Além disso, diversos pontos do município relataram problemas com falta de energia elétrica nesta tarde, afetando o abastecimento de algumas regiões, principalmente locais mais altos que necessitam de bombeamento.

Devido à falta de energia, os telefones da autarquia estavam fora do ar, mas retornaram ao normal assim que o serviço de energia foi restabelecido.

Segundo o Samae, no momento não há registro de falta de energia em nenhum ponto, e o abastecimento está sendo restabelecido gradativamente.

Região do Rio Branco

O Samae ainda registrou na tarde deste sábado foi um incêndio no padrão de energia da bomba que abastece o Loteamento Bromélias no Rio Branco.

De acordo com a autarquia, equipes do Samae já trabalham para minimizar os impactos à população, porém, não há previsão do retorno de abastecimento na localidade.

