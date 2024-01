No primeiro jogo-treino do ano, Brusque vence o São Joseense

O Brusque FC enfrentou o São Joseense em jogo-treino na tarde deste sábado, 6, na Sociedade Olaria, em Guabiruba. O Marreco venceu a partida por 4 a 0 com gols de Guilherme Queiróz, Dentinho e Olavio (2x).

No primeiro tempo, o quadricolor iniciou a partida com a base do time do ano passado. Matheus Nogueira; Cristovam, Éverton Alemão, Wallace e Alex Ruan; Rodolfo, Madison e Jhemerson; Dentinho, Diego Tavares e Guilherme Queiróz.

O gol de Guilherme Queiróz aconteceu aos 14 minutos do primeiro tempo, após cruzamento rasteiro de Cristovam pela direita, Queiróz deslocou o goleiro e abriu o placar. O gol de Dentinho foi aos 26 minutos, também em jogada pela direita, Guilherme cruzou rasteiro e Dentinho só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes.

No segundo tempo, o técnico Luizinho Lopes mesclou a equipe e fez o teste com os novos contratados. A equipe que iniciou foi Georgemy; Ronei, Ianson, Salustiano, Iran e Alex Ruan (Luiz Henrique); Madison (Guto) e Marcos Serrato; Dentinho (Robinho), Diego Tavares (PV) e Olavio.

Olavio marcou a primeira vez aos 25 minutos, após roubada de bola de Madison na pequena área, o centroavante bateu forte no canto do gol. Aos 32, Diego Tavares invadiu a área e foi derrubado pela defensor e o árbitro marcou pênalti. Olavio tirou o goleiro e bateu no canto esquerdo para fechar o placar.

Os atletas Matheus Emiliano, Maycon Douglas e Paulinho Moccelin não participaram do primeiro jogo treino e deverão ser utilizados no próximo jogo treino que acontece contra o Nação no sábado, 13, às 16h, em Joinville.

Assista agora mesmo!

Botuveraenses mantêm tradição de jogos trazidos por imigrantes bergamascos: