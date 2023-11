Família de Brusque cria vaquinha para comprar próteses para filho de cinco anos

Os pais do pequeno Uriel Paulo Miguel lançaram uma vaquinha com o objetivo de comprar próteses para as pernas, que darão mais conforto e mobilidade para o filho. A família brusquense busca arrecadar R$ 15 mil com a campanha virtual.

Agora com cinco anos, o jovem Uriel Paulo Miguel segue superando desafios. Ele nasceu com singnatia, uma doença congênita rara, caracterizada pela fusão de tecido mole e/ou óssea dos maxilares.

Devido à doença, Uriel nasceu sem a língua e com a boca fechada por um osso. Com cinco dias de vida, passou por uma grande cirurgia no Hospital Joana de Gusmão, em Florianópolis, para fazer a reconstrução da boca e a implantação da língua.

Além do problema na boca, o pequeno nasceu sem os dois pés e sem a mão direita. Segundo a família do jovem, o SUS chegou a fazer próteses para Uriel, mas o material não ficou confortável na criança e precisa ser trocado a cada seis meses.

“Queremos dar uma boa qualidade de vida para nosso filho, que já sofreu tanto e ainda tem uma longa batalha ainda pela vida. Estamos preocupados em conseguir próteses de qualidade que possam lhe proporcionar o máximo de agilidade e conforto, pois ele é uma criança muito ativa e feliz”, disse a mãe, Hosana Aparecida Alves Miguel.

Atualmente, a criança já consegue se alimentar pela boca, porém a mãe conta que o filho ainda precisará passar por outras cirurgias, conforme seu corpo for crescendo e se desenvolvendo.

“Ate agora foram cinco cirurgias traumáticas e dói em saber que várias outras virão. Ele terá que fazer ainda várias cirurgias na boca, uma cirurgia para corrigir a abertura da boca que não tem abertura normal, para os dentes, outra para fechar o céu da boca e junto com essa vai operar os ouvidos para remoção de secreção que junta em crianças que tem o céu da boca aberta”, contou.

Para contribuir com a aquisição das próteses de Uriel, basta entrar neste link. Quem quiser conhecer melhor a história do bebê, pode seguir o perfil @ajudeuriel, no Instagram, onde a família compartilha a rotina do pequeno.

