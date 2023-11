Barra cogita Augusto Bauer como alternativa para a Série D de 2024

O Barra considera o estádio Augusto Bauer como uma opção para ser mandante em partidas da Série D do Campeonato Brasileiro em 2024. A competição tem início previsto em 21 de abril, mesmo mês para o qual é prevista a finalização das obras do estádio próprio do clube de Balneário Camboriú. Portanto, a diretoria consultou o Carlos Renaux para verificar a possibilidade de ser mandante no Gigantinho.

Por meio da assessoria de imprensa, o Barra afirma que há conversas informais com o Renaux. O Augusto Bauer seria um plano de segurança em caso de imprevistos referentes às obras de construção do estádio próprio, já que a data prevista para término é muito próxima ao início da Série D. Há outras opções para o Barra com tratativas em aberto, como o Estádio das Nações, em Balneário Camboriú, ou o Gigantão das Avenidas, em Itajaí, onde o clube tem sido mandante.

Dirigente do Carlos Renaux, Giullio Rotermel explica que o tricolor está aberto há conversar sobre uma locação, mas reitera que o contato foi uma consulta por parte do Barra.

“Possivelmente, poderiam vir a mandar um, dois jogos, não se sabe ao certo. (…) O que houve foi uma consulta, se seria possível mandar jogos no Augusto Bauer. E passamos que sim, nossa projeção é de término da obra em abril. Então, caso precisem vir a utilizar nosso estádio, poderemos conversar sobre uma locação.”

Fundado em 2013, o Barra disputará uma competição nacional pela primeira vez em 2024. O estádio próprio terá capacidade para 5,5 mil pessoas sentadas. Está sendo construído às margens da BR-101, no bairro Canhanduba, próximo ao limite com Itajaí e Camboriú. É visto pelo Brusque como a principal opção para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, com início previsto em abril.

Enquanto um estádio é construído, o Augusto Bauer passa por reformas, com previsão de término também em abril, em data próxima ao início da Série D. Dono da casa, o Carlos Renaux confirmou, na quarta-feira, 1º, que conseguirá jogar a Série B do Campeonato Catarinense no Gigantinho.

