FCB lança núcleo de basquete para atender crianças carentes em Nova Trento

A Federação Catarinense de Basketball (FCB), em parceria com a Trimania, lançou oficialmente no último 12, em Nova Trento, mais um núcleo de basquete infantil. A iniciativa tem apoio da Secretaria Municipal de Esportes (SME) e da Sociedade Recreativa Humaitá. Para participar, basta que a criança com o responsável procure diretamente um dos professores do núcleo ou a secretaria. Os treinos são realizados duas vezes por semana no ginásio municipal Inácio Gullini.

Em Nova Trento, as atividades já começaram há cerca de um mês. No último , o presidente da FCB, Oscar Archer, que é natural de Nova Trento, esteve na cidade para entrega de bolas, uniformes, cestas e demais materiais esportivos.

Na oportunidade, os atletas neotrentinos fizeram uma atividade com os alunos de outro núcleo recém-inaugurado pela FCB, o do bairro Planalto, em Brusque. “São 50 crianças, todas uniformizadas, com farto material distribuído, isso anima a cidade, o pai, a criança, o professor e a gestão pública que está vendo isso com bons olhos. Acho que estamos no caminho. Dar a oportunidade é o que estamos fazendo de melhor”, diz Archer.

Ainda segundo ele, no estado todo já são cerca de 5 mil crianças até 14 anos atendidas pela FCB e Trimania. “Isso aqui é um processo que vem se desenvolvendo há cinco anos. Estamos investindo porque penso que a gente já fez de tudo. Incluir o cidadão e dar oportunidade não é obrigação, mas cabe um espaço para isso. Não tem dinheiro que pague”, destaca.

O secretário de Esportes de Nova Trento, Alexandre Feller, o Neneca, comenta que a iniciativa visa proporcionar mais socialização das crianças que são integradas na sociedade por meio do esporte e a expectativa é atingir cada vez mais crianças. “Para nós, da SME, é um prazer enorme receber mais uma vez o apoio da FCB na pessoa do seu Oscar, incentivador e abnegado do esporte, destes núcleos basquete, e ver Nova Trento sendo contemplada numa parceria entre Humaitá e SME. Espero que a gente faça esse projeto crescer para agregar cada vez mais alunos e proporcionar essa integração de crianças no esporte e mais precisamente no basquete”, diz.

O presidente do Humaitá, Ricardo Orsi, é outro que valorizou a instalação da iniciativa que vai levar o nome do clube em Nova Trento. “Acredito que é muito importante para a cidade num contexto geral, e também para Sociedade Recreativa Humaitá, que em parceria com o basquete está fazendo esse projeto acontecer. Vamos dar continuidade nesse projeto pensando em avançar cada vez mais”, ressalta.

O responsável pelo núcleo de Nova Trento é o professor e atleta Daniel de Paula, jogador experiente com diversos títulos no currículo e atual campeão estadual pela equipe da AD Brusque/FME/Unifebe/Aradefe.

“É muito gratificante estar à frente de um projeto como este, sabendo que é a cidade do presidente da FCB e ele me escolheu para trabalhar aqui. Queremos incentivar cada vez mais o basquete em Nova Trento e colocar muitas mais crianças nesta iniciativa”, destaca.