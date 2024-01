Feel the forest: desfile da Pronegócio apresenta as principais tendências da coleção Inverno 2024

Na noite desta terça-feira, 16, o tradicional Desfile da Pronegócio apresentou as principais tendências da coleção Inverno 2024 no Clube Santos Dumont, em Brusque. A atração, exclusiva para convidados, teve como tema “Feel the forest”, inspirado na transição da natureza para início da temporada mais fria do ano.

O presidente da Associação das Micro e Pequenas Empresas de Brusque e Região (AmpeBr), Mauro Schoening, explica que o desfile remete as coleções das estações mais frias do ano.

Nas peças, ele aponta que as empresas destacam cores como preto, caramelo e lilás. “São coleções dinâmicas, comerciais, que não são tão pesadas, pois o nosso inverno não está ficando tão gelado. A procura dos clientes é por coleções medianas”, explica.

Na passarela, 25 empresas participantes desta edição da rodada apresentaram quatro looks cada. “O nosso desfile traz um grande show. O cliente vê a peça no cabide durante a Pronegócio, mas no desfile ele vê no manequim vivo. A peça muda, se transforma, pois é possível ver ela se movimentando”, diz.

“Fazemos o desfile há 25% e a nossa avaliação é bastante positiva. O volume de compras aumenta muito no dia seguinte, o que nos deixa muito satisfeitos. É um incremento de 20% nas vendas”, complementa.

Além do conteúdo na passarela, a estrutura de recepção do desfile contou com um túnel de acesso. Após ele, havia um hall de entada com champanhe para brindar a visita dos compradores e uma seção com fotos, que serão relevadas e entregues aos participantes do desfile no Pavilhão da Fenarreco. A produção do evento é da Teia Fashion LAB.

O evento reuniu diversas autoridades, como o prefeito de Brusque, André Vechi, e o vice, Deco Batisti; presidente da Federação das Micro e Pequenas Empresas de Santa Catarina (Fampesc), Rosi Dedekind; e presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae-SC, Renato Campos de Carvalho; entre outros.

65ª Pronegócio

A 65ª Pronegócio iniciou nesta segunda-feira, 15. A maior rodada de confecção do país ocorre no Pavilhão da Fenarreco, em Brusque. O evento, exclusivo para lojistas, realizado pela AmpeBr em parceria com o Sebrae-SC.

Até quinta-feira, 18, a 65ª Pronegócio, promovida pela AmpeBr em parceria com o Sebrae-SC, apresenta aos mais de 600 compradores de todo o Brasil a nova coleção de mais de 130 fabricantes catarinenses.

“Nossas expectativas são as melhores, já que a diretoria se empenhou muito para organizar esse grande evento. Assim, acreditamos que vamos atingir a meta de comercializar mais de 1 milhão de peças”, projeta o presidente.

Para mais informações sobre a 65ª Pronegócio, ligue para (47) 3351-3811 ou acesse o site www.ampebrusque.com.br/home.

