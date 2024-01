Caminhão arrebenta fiação de poste no bairro Dom Joaquim, em Brusque

Um caminhão comercial com a carroceria alta arrebentou a fiação de um poste na rua Beira Rio, no bairro Dom Joaquim, em Brusque. O acidente aconteceu na tarde desta terça-feira, 16.

O poste chegou a tombar em cima do caminhão devido a força do veículo no momento em que arrancou a fiação. Algumas casas do bairro ficaram sem energia elétrica.

Não há mais informações sobre o acidente ou se a energia já foi restabelecida no local.

