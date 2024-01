Com penduricalhos, média salarial do MP-SC é de R$ 106 mil, o dobro do teto constitucional

Pior exemplo

A analista política Eliane Cantanhêde anota que quem é pago para garantir a lei – como é o caso dos promotores de justiça e procuradores do Ministério Público em todo país – fura o teto de R$ 41,6 mil mensais em favor próprio, com mordomia e penduricalhos, como é o caso de SC, o campeão nacional nesta esperteza. O MP-SC tem atualmente uma média salarial de R$ 106.582,99, mais que o dobro do que a Constituição autoriza e permite.

Luto

Uma sentida lágrima deste espaço para o falecimento, anteontem, do advogado Jefferson Kravchychyn, ex-presidente OAB-SC. Em momentos de enorme pressão, com um misto de chantagem, decorrente de sua independência, prontificou-se a defendê-lo nos tribunais para que a verdade prevalecesse.

Celular Seguro

Prestes a completar um mês de seu lançamento pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, o aplicativo Celular Seguro tinha contabilizado 11.440 alertas de bloqueio em todo Brasil até às 12 horas de anteontem, das quais 252 de SC.

Capital cara

O preço dos imóveis para aluguel no Brasil acumulou alta de 16,16% em 2023, em média, de acordo com o Índice FipeZap, bem acima da inflação oficial do país medida pelo IPCA, de 4,62%. Mas entre as capitais, houve saltos ainda maiores. A líder foi Goiânia, com 37,28%, seguida por Florianópolis, com 27,68%.

Gourmet Floripa

Chama-se Gourmet Floripa o restaurante do TJ-SC, agora sob nova direção, que abriu ontem após certame licitatório. Uma das exigências diz respeito ao chefe de cozinha, que precisou comprovar formação superior na área com no mínimo 1.600 horas.

Educação financeira

A toda hora, legisladores inventam projetos para acrescentar bobagens nos currículos da educação básica da rede de ensino. Mas de vez em quando há algo de realmente bom. É o caso da iniciativa do senador Izalci Lucas (PSDB-DF) que propõe a inclusão de conteúdo relacionado à educação financeira e seus conceitos básicos, como a importância de poupar, planejar e gerenciar o dinheiro de forma eficiente, além de ensinar sobre como tomar decisões financeiras inteligentes, como investir, fazer empréstimos e lidar com dívidas.

Super cobertura

Reduto de celebridades, como Gisele Bundchen e onde está a terceira maior valorização imobiliária do Brasil, na Praia Brava, em Itajaí, há no momento vendas de coberturas pelo valor de R$ 50 milhões ou o equivalente a R$ 74 mil por m2. Uma delas fica no Scenarium Brava Norte, da FG Empreendimentos, em fase de pré-lançamento. Os demais apartamentos têm seis tipologias, em quatro torres, com valor médio de R$ 11,5 milhões.

Colonialismo

O veterano jornalista Juca Deschamps desabafa em rede social: “Determinados incorporadores acham que seus empreendimentos vão se destacar pelos nomes estrangeiros que inventam de batizar suas obras. Florianópolis deve ser a campeã. Daí, se observa uma empresa lançando o condomínio Santorim. Será que quis homenagear a ilha grega de Santorini? Mas o fato é que, volta e meia, pelo absoluto desprezo de nossos valores tupiniquins, acaba surgindo um `Maison de France`, que ostenta, à sua entrada, uma escultura, em metal, acredite, de um pescador armando sua tarrafa!”

Poliamor 1

Avançou na Câmara dos Deputados projeto que proíbe reconhecimento de união entre mais de duas pessoas. Antes do recesso, em dezembro, passou pela Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância e Família e agora segue para a de Constituição e Justiça, que vai analisar sua legalidade. Se passar não precisa ir ao plenário e vai para o Senado. Quem lidera um movimento a favor do projeto que proíbe a união poliafetiva é a deputada federal Julia Zanatta (PL-SC).

Poliamor 2

Seus argumentos: “Vamos abrindo precedentes para daqui a pouco registrar casamento com cachorro, com galinha, com cabrito”. E cobra um posicionamento do Conselho Nacional de Justiça “porque isso geraria uma confusão patrimonial tremenda, enchendo os tribunais de problemas, e enchendo a nossa Justiça, que já é cheia, morosa é problemática”. Pensando bem….

Estouvado

Mereceria elogio a postura de Lula em querer posar de estadista e humanista em diversas oportunidades recentes. Mereceria. Mas ele se opõe a si próprio no dia seguinte quando, por lhe faltar uma virtude essencial – a prudência – endossa formalmente uma acusação de genocídio contra Israel.