Brusque deve ter aumento de policiais militares nos próximos anos

Após um longo período, o efetivo da Polícia Militar de Brusque pode ter um aumento nos próximos anos. O comandante do 18º Batalhão, Pedro Machado, espera que novos agentes possam ser transferidos para o município, que atualmente possui 83 agentes militares, após a conclusão do curso de formação de soldados, que deve ocorrer ainda este ano.

A questão do número de policiais na cidade é repercutida há tempos. As reclamações já foram feitas por ex-comandantes da região e, em um último momento, levantadas na Câmara de Vereadores e por entidades representativas.

Expectativa

A expectativa do aumento de agentes no município se dá devido ao curso de formação de soldados no estado, realizado em 2023. Entretanto, o processo foi suspenso após uma liminar divulgada, na terça-feira, 9, e assinada pela ministra do Supremo Tribunal Federal (STF), Carmen Lúcia, devido uma limitação no quantitativo de vagas para mulheres. O caso ainda será julgado.

Ainda assim, mesmo se o processo do curso fosse concluído, a distribuição de policiais seria feita pelo comando geral da PM, que avaliaria se militares seriam transferidos para Brusque.

De acordo com o comandante Pedro, o curso tem uma duração que pode chegar até nove meses. Assim, caso o comando destinasse agentes para a região, em 2024, Brusque já teria um aumento no efetivo militar.

Policiais x habitantes

O número de policiais destinados para os municípios não considera apenas quantidade de habitantes, mas também se baseia nos registros de ocorrências de cada região.

Um exemplo mencionado pelo comandante é das diferenças entre Balneário Camboriú e Brusque. “São duas cidades com um número de pessoas muito parecidas, mas todos sabemos que a realidade de Balneário Camboriú é totalmente diferente de Brusque. Apesar de ser uma cidade pequena, é uma região onde muita coisa acontece. Então a gente sabe que é uma cidade que precisa de mais efetivo do que Brusque”, enfatiza.

Mesmo com menos habitantes do que no ano de 2023, em 2022, um relatório divulgado pelo ex-comandante da Polícia Militar de Brusque, tenente-coronel Otávio Manoel Ferreira Filho, o efetivo do município continha 84 agentes para 140.597 habitantes. Representando um policial para cada 1.674 pessoas.

Atualmente, Brusque possui 141.385 habitantes, de acordo com dados divulgados pelo Instituto de Geografia e Estatística (IBGE), em junho de 2023. O número de policiais diminuiu em um comparação com o ano de 2022, de acordo com o comandante Pedro Machado.

O comandante menciona ainda que não há um estudo exato em que fixa ou estabelece um número ideal de policiais para cada habitantes, mas acredita que o ideal para a região seria de um policial para cada mil.

“Nós acreditamos que hoje, devido à qualidade dos nossos policiais, de equipamentos, a tecnologia que é aplicada, no estado, para podermos trabalhar com uma certa tranquilidade, dentro de um padrão que ofereça um serviço de qualidade, acredito que o ideal seria um policial militar para cada mil habitantes. Para se trabalhar com uma folga boa, oferecer um serviço em que o policial também tenha o seu momento de folga, o seu momento de tranquilidade, não fique sobrecarregado pelo trabalho e ofereça um serviço de qualidade”, disse.

Distribuição de agentes

Para o comandante, é difícil mensurar se o efetivo brusquense compromete os trabalhos do dia a dia devido aos bons dados que o município possui. “O único número que realmente aumentou foi dos furtos, mas aí envolve diversos problemas que fogem, unicamente, da esfera da segurança pública, como problemas sociais e econômicos. Então o nosso trabalho está aí, tem sido feito. É claro que é sempre bom ter mais policiais, tendo mais policiais nós podemos fazer um serviço mais eficiente”.

Entretanto, um efetivo numeroso não significa que crimes não serão praticados. O comandante pontua que é necessário analisar a forma que os policiais são aplicados, com técnicas, estudos e estatísticas. “Só efetivo não é resposta. É claro que ter um grupo numeroso é bom, é ótimo. Mas temos que pensar em formas de aplicar esses militares, em parcerias com os órgãos públicos, com as associações. Eu acho que isso é o fundamental”, menciona.

Ele finaliza ressaltando que ainda assim, é importante ter uma quantidade suficiente de agentes para fazer um policiamento de qualidade.

