Vice-prefeito de Guabiruba, Cledson Kormann pode não se candidatar em 2024

Vice-prefeito de Guabiruba, Cledson Kormann (PL) pode não se candidatar em 2024 por decisão própria.

O seu partido inclusive já afirmou publicamente que terá um outro candidato, apesar de Cledson estar junto do grupo político do prefeito Valmir Zirke (PP). De acordo com fontes, ele se colocou à disposição para ajudar na campanha, mas não necessariamente como candidato.

Cledson é empresário de diversos setores e pode abdicar da vida política para outros planos de vida. Segundo fontes, em conversas no início do ano, ele afirmou que abre mão de ser candidato caso o grupo entenda ser necessário a escolha de outro nome.

