Feira Tecnológica da Construção Civil de 2024 deve movimentar mais de R$ 20 milhões em negócios

A partir desta quinta-feira, 12, Brusque será palco da 7ª Feira Tecnológica da Construção Civil, a Fairtec 2024, que segue até domingo, 15, no pavilhão Maria Celina Vidotto Imhof, o Pavilhão da Fenarreco. Com mais de 80 expositores confirmados, a feira promete trazer as mais recentes inovações e tendências do setor, e a expectativa da organização é de que sejam movimentados mais de R$ 20 milhões em negócios.

Realizada pelo Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário de Brusque, Guabiruba, Botuverá e Nova Trento (Sinduscon), em parceria com a Andrade Eventos, a Fairtec 2024 apresentará produtos, soluções e inovações para a construção civil.

A abertura oficial está marcada para às 19h desta quinta, quando autoridades, convidados e a comunidade poderão explorar os estandes e conhecer as novidades trazidas pelos expositores.

Conforme o presidente do Sinduscon, Ralf Maschio, na última edição, em 2022, a feira recebeu mais de 15 mil pessoas. Neste ano, os esforços são para ultrapassar esse número.

“Teremos empresas na parte de decoração, inclusive um estúdio de arquitetura e interiores, empresas com produtos como sofás, móveis sob medida, objetos de decoração, paisagismo, jardinagem, piso vinílico e acabamentos em geral. Será muito interessante para quem deseja ver novidades para a casa ou reforma. É uma grande oportunidade de fazer bons negócios”, comenta.

A diretora da Andrade Eventos, Rosangela Andrade, ressalta que as expectativas para esta edição são as melhores possíveis. “A Fairtec trará tecnologia, sustentabilidade e inovação. Teremos muitas novidades para este ano, e temos certeza de que será um grande sucesso”, afirma.

“A feira contará com casas sustentáveis, engenharia reversa, startups, lançamento de produtos tecnológicos que facilitam o dia a dia, energias renováveis, além de muitas outras novidades que envolvem o segmento da construção”, detalha.

Junto à feira, os visitantes terão a oportunidade de participar do 7º Salão do Imóvel, com ofertas de investimento e projetos imobiliários da região, e da 7ª Mostra de Móveis e Decorações, que exibirá as últimas tendências em mobiliário e decoração.

“A Fairtec acontece desde 2011 em Brusque e, a cada edição, superamos as expectativas de público e negócios. Em 2022, recebemos milhares visitantes, e este ano, com o foco em sustentabilidade, esperamos um sucesso ainda maior. Cada expositor trará novidades nesse sentido, incluindo palestras temáticas. Estamos confiantes em mais uma edição de muita prospecção e negócios”, completa Ralf.

Impactos econômicos da Fairtec 2024

Ao falar dos impactos econômicos, Rosangela explica que a Fairtec fortalece empresas locais e gera grandes negócios. “Com isso, nossa economia cresce e destacamos nosso município”, comenta.

“Teremos várias empresas de um segmento que é tão importante para o crescimento de nossa cidade e região. Facilita para todos que visitarem a Fairtec, que encontrarão tudo em um só lugar, desde produtos até serviços”, adianta.

Rosangela destaca a importância dos preparativos, iniciados há um ano e meio. Ela comenta que os negócios continuam após a feira, graças à visibilidade que o evento oferece.

“Estamos chegando à sétima edição da Fairtec, e ela se consolidou em Brusque como uma grande vitrine, uma oportunidade única para as empresas lançarem novos produtos, reforçarem seu posicionamento de marca, serem vistas e realizarem importantes negócios”, finaliza.

Na edição de 2024, a Feira conta com o patrocínio da Fiesc, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Rudnik Energia Solar, Crea-SC e Z5 Digital.

