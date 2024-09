Saiba quantos casos de dengue foram confirmados em Brusque em 2024

A Diretoria de Vigilância em Saúde de Brusque divulgou, a pedido do jornal O Município, os números atualizados de casos de dengue e dos focos do mosquito Aedes Aegypti, transmissor da dengue, chikungunya, zika, entre outras doenças. Os dados apontam que o município tem 3.392 confirmados de dengue em 2024. O boletim não era divulgado desde julho.

No momento, não há pacientes internados na UTI e nem em enfermaria hospitalar. Foram três óbitos registrados e são 650 focos confirmados.

Segundo a diretora de Vigilância em Saúde, Carol Maçaneiro, o número de casos e focos do mosquito transmissor da dengue está estabilizado no momento, mas a preocupação cresce com a chegada dos meses mais quentes.

“É importante ressaltar que, mesmo durante os meses de temperaturas mais baixas, houve registro de casos no município. Somente em agosto, registramos sete casos. Portanto, não podemos baixar a guarda e devemos continuar eliminando qualquer acúmulo de água que possa servir como criadouro para o mosquito”, destacou.

Carol também informou que, na segunda quinzena de setembro, a equipe de agentes de endemias realizará o LIRAa, uma metodologia de amostragem rápida que permite identificar a quantidade de imóveis com recipientes contendo larvas do Aedes aegypti.

“Com o resultado do LIRAa, podemos direcionar estrategicamente as ações de controle do vetor”, concluiu.

Alertas sobre casos e focos

Em parceria com a Defesa Civil de Brusque, a Vigilância Sanitária criou um canal de comunicação para a população poder receber alertas de casos e focos de dengue de determinado bairro.

Para receber os alertas, basta cadastrar via SMS ou Whatsapp.

Via Whatsapp: adicionar o número (61) 2034-4611, e enviar sua localização.

Via SMS: envie seu CEP para 40199.

