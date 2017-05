Feirão do Imposto da Acibr Jovem abre com palestra sobre corrupção

Na noite desta terça-feira, 23 , o Núcleo de Jovens Empreendedores da Associação Empresarial de Brusque (Acibr Jovem), fez a primeira ação do Feirão do Imposto deste ano: uma palestra sobre corrupção, ministrada pelo diretor executivo do Observatório Social de Brusque (OSBr), Evandro Gevaerd. Com quase duas horas de duração, o evento foi realizado na sede da Acibr.

“Diante de tantas informações que nos foram apresentadas, chegamos à conclusão de que o problema do Brasil nem é a alta carga tributária e, sim, a questão da corrupção e os péssimos exemplos que temos dos nossos governantes na gestão pública. É claro que a gente luta pela diminuição da carga tributária e esse é um dos objetivos do Feirão do Imposto, mas, paralelo à isso, precisamos lutar pelo combate à corrupção, que é um câncer neste país e atinge a administração pública em todas as esferas”, avalia o coordenador da Acibr Jovem, Eduardo Jonas Imhof.

Além da palestra, o Feirão do Imposto continua em um dos stands da Multifair, que será aberta nesta quinta-feira, 25, às 18h, no pavilhão Maria Celina Vidotto Imhof. A Acibr Jovem e o Observatório Social de Brusque dividirão o mesmo espaço para conscientizar as pessoas sobre o volume de tributos pagos no Brasil e de como este valor é mal aplicado na gestão pública.

Alta carga tributária x corrupção

Para Gevaerd, é possível ver com clareza os partidos políticos legislando em causa própria, sem levar em conta os interesses da população. “Não estão olhando para a moralidade pública e para o que realmente importa, que é o bem-estar das pessoas”.

De acordo com o diretor executivo do Osbr, muitas pessoas ainda não se dão conta de quanto pagam de imposto. A estimativa é que 40% do salário seja apenas para esta finalidade, paga pelo consumidor final.

“A partir do momento em que o trabalhador souber que é ele quem banca o serviço público, ele vai se interessar em saber mais sobre quem é o gestor e qual capacitação tem para assumir o cargo. Dinheiro não falta. Mas a falta de planejamento contribui para o gestor corrupto desviar o dinheiro”, ressalta.

Hoje, estima-se que no Brasil, R$ 100 bilhões sejam desviados pela corrupção todos os anos e mais R$ 200 bilhões estão comprometidos em obras que não acabam nunca. Somente com este valor seria possível triplicar o orçamento anual da educação.

Enquanto a carga tributária do Brasil é uma das mais altas do mundo, transitando nos mesmos índices de países do norte da Europa, o Brasil mantém um dos piores índices sociais da América do Sul. “Isso só vai mudar com a participação efetiva da população no processo de decisões políticas importantes para a comunidade”, observa Gevaerd.